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новость Правые и пулевые

В США конгрессмен ранен в результате стрельбы на бейсбольной тренировке
14.06.2017
Стив Скализ. Фото: scalise.house.gov
Стив Скализ. Фото: scalise.house.gov
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Конгрессмен-республиканец от Луизианы Стив Скализ ранен в результате стрельбы в Виргинии, сообщает CNN. Всего пострадали пять человек.

Несколько конгрессменов участвовали в тренировке к благотворительному бейсбольному матчу в городе Александрия, расположенном в 11 км от Вашингтона. В это время неизвестный открыл по ним огонь.

Скализ получил неопасное ранение. Находившийся среди участников тренировки врач наложил ему жгут. Ранения также получил помощник конгрессмена и двое полицейских, отреагировавших на стрельбу. Всех раненых доставили в больницу.

Находившийся во время инцидента на соседней бейсбольной площадке конгрессмен-республиканец Моррис Брукс рассказал, что нападавший произвел более 50 выстрелов из полуавтоматической винтовки. По словам конгрессмена, стрелявший - белый мужчина средних лет, невысокого роста.

Полиция задержала нападавшего. Он также получил ранение и госпитализирован.

О мотивах стрелявшего пока не сообщается. Очевидец рассказал журналистам, что за три минуты до открытия стрельбы к нему подошел незнакомец и спросил его, кто тренируется на площадке, республиканцы или демократы.

Скализ является координатором республиканской фракции в Палате представителей.

Президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс следят за ситуацией. "Мы глубоко огорчены этой трагедией. Наши мысли и молитвы – с членами Конгресса, с их сотрудниками, с полицией Капитолия, с теми, кто первыми отреагировал на случившееся, со всеми остальными, кого это затронуло", - говорится в заявлении Трампа.

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14.06.2017
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