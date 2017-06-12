Зарегистрироваться | Войти через:
Бывший прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Прит Бхарара заявил, что Дональд Трамп уволил его после отказа ответить на телефонный звонок, а до этого было еще два "необычных" звонка от президента. Об этом Бхарара сказал в эфире телеканала ABC News.
По слова экс-прокурора, первый раз Трамп позвонил ему в декабре, еще будучи избранным президентом. Он спросил, все ли в порядке у прокурора. Бхарара не стал ничего говорить президенту. По словам экс-чиновника, он почувствовал себя "немного неудобно", однако не придал факту звонка большого значения, так как Трамп еще не вступил в должность.
Бхарара отметил, что о похожем звонке в своих показаниях Сенату рассказал экс-глава ФБР Джеймс Коми. Экс-чиновник сказал, что "испытал дежавю", когда услышал выступление Коми.
Второй звонок, рассказал экс-прокурор, Трамп сделал за два дня до инаугурации. По словам Бхарары, Трамп звонил, чтобы просто "поздороваться и потрепаться".
На третий звонок, который был сделан уже после вступления Трампа в должность, Бхарара не стал отвечать. На следующий день он оказался в числе 45 служащих Минюста США, которых попросили уволиться.
Как рассказал Бхарара, он сообщил о звонках Трампа начальнику канцелярии министра юстиции. В своем докладе он отметил, что "казалось, что он (Трамп. - Ред.) пытается установить какие-то отношения".
По словам Бхарары, президент не должен звонить прокурорам, так как это создает конфликт интересов: любой из них мог быть вовлечен в расследование "бизнес-интересов и связей" Трампа. Кроме того, в Нью-Йорке, за один из районов которого отвечал Бхарара, зарегистрирована компания президента Trump Corporation.
Об увольнении Бхарары стало известно 13 марта. Чиновник отказался покинуть должность самостоятельно по требованию администрации США. Бхарара известен свомим антикоррупционными расследованиями. За участие в делах против торговца оружием Виктора Бута и замешанного в торговле наркотиками Константина Ярошейка он включен в "список нарушителей прав россиян", составленный российским МИДом.
"Вы такой большой, такой сильный, - спрашивала Коми сенатор Дайэнн Файнстайн. - Я знаю - когда входишь в Овальный кабинет, невольно испытываешь робость. И все же почему вы не сказали: "Господин президент, я не могу обсуждать с вами этот вопрос"?" "Наверно, будь я посильней, сказал бы", - вымолвил Коми.
Теперь оказалось, что, согласно записям Коми, президент просил его закрыть расследование в отношении Майкла Флинна. "Надеюсь, вы найдете возможность оставить его в покое, - будто бы сказал Трамп. - Он хороший парень". "Согласен, парень хороший", - молвил Коми, но на просьбу отпустить хорошего парня с миром не откликнулся.
С выводом Трампа следует согласиться - Соединенные Штаты действительно расколоты. Но причина этого раскола вовсе не в самом расследовании возможных связей сотрудников американского президента с российскими чиновниками, дипломатами и разведчиками. Причина прежде всего в отношении к правде. В самом желании знать правду. И в этом смысле это очень русский раскол.