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Президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения о климате, заключенного в 2015 году, сообщает Associated Press. Это было одно из важнейших предвыборных обещаний Трампа.
"Это соглашение - не столько о климате, сколько о том, что другие страны получают преимущество за счет Соединенных Штатов", - заявил Трамп, подчеркнув, что Парижское соглашение накладывает на США "драконовские обязательства". Президент назвал свое решение "подтверждением суверенитета Америки" и подчеркнул, что "избран представлять граждан Питтсбурга, а не Парижа".
При действующих условиях соглашения к 2025 году США могли потерять 2,7 миллиона рабочих мест, отметил Трамп. При этом президент заявил, что Вашингтон начнет новые переговоры о заключении соглашения по климату на условиях, более справедливых и выгодных для США.
"На сегодняшний день Соединенные Штаты прекратят всякую реализацию необязательных пунктов Парижского соглашения", - заявил Трамп.
В Белом Доме подчеркнули, что США выполнять все предусмотренные процедуры по выходу из соглашения. В целом процесс займет не менее трех с половиной лет.
Отмечается, что Трамп лично пояснил свое решение в телефонных разговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Великобритании Терезой Мэй и премьером Канады Джастином Трюдо. Президент "заверил лидеров, что США по-прежнему привержены трансатлантическому партнерству и готовы на энергичные усилия по защите окружающей среды".
Решение Трампа вызвало резкую критику. Бывший президент Барак Обама считает, что выходом из соглашения США "присоединяются к небольшому числу стран, отвергающих будущее". Обама выразил уверенность, что "американские города, штаты и предприятия заполнят пустоту, взяв на себя инициативу по защите климата".
"Решение США выйти из Парижского соглашения по климату является большим разочарованием для глобальных усилий по сокращению выбросов парникового газа и обеспечению глобальной безопасности", - говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.
Вопрос о Парижском соглашении обсуждался конце мая на саммите G7 в Италии. "Вся наша дискуссия по климату была тяжелой, если не сказать разочаровывающей. Пока неясно, собирается ли Вашингтон оставаться в Парижском соглашении или нет", — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России. Оно заменило Киотский протокол. Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28 процентов по сравнению с уровнем 2005 года.
Фраза, брошенная Трампом в ответ на протесты, очень характерна и опасна. То же говорила российская власть "болотникам": президент избран, после драки кулаками не машут. Да, президент избран, но это не значит, что он теперь может делать все что угодно. Именно гражданское общество должно помешать ему демонтировать завоевания американской либеральной революции 60-х годов.
Так жестче или мягче он собирается быть с Россией? Лично я не смог понять. Эта каша лезет и лезет из Белого Дома, как из горшка братьев Гримм, через глаза и уши она проникает в мозг, мы все отупеем за четыре года, утонем в этой вселенской смази. Он не противопоставляет "фальшивым" новостям свои правдивые - он внушает нам, что никакой разницы нет.