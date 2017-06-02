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Президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения о климате, заключенного в 2015 году, сообщает Associated Press. Это было одно из важнейших предвыборных обещаний Трампа.

"Это соглашение - не столько о климате, сколько о том, что другие страны получают преимущество за счет Соединенных Штатов", - заявил Трамп, подчеркнув, что Парижское соглашение накладывает на США "драконовские обязательства". Президент назвал свое решение "подтверждением суверенитета Америки" и подчеркнул, что "избран представлять граждан Питтсбурга, а не Парижа".

При действующих условиях соглашения к 2025 году США могли потерять 2,7 миллиона рабочих мест, отметил Трамп. При этом президент заявил, что Вашингтон начнет новые переговоры о заключении соглашения по климату на условиях, более справедливых и выгодных для США.

"На сегодняшний день Соединенные Штаты прекратят всякую реализацию необязательных пунктов Парижского соглашения", - заявил Трамп.

В Белом Доме подчеркнули, что США выполнять все предусмотренные процедуры по выходу из соглашения. В целом процесс займет не менее трех с половиной лет.

Отмечается, что Трамп лично пояснил свое решение в телефонных разговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Великобритании Терезой Мэй и премьером Канады Джастином Трюдо. Президент "заверил лидеров, что США по-прежнему привержены трансатлантическому партнерству и готовы на энергичные усилия по защите окружающей среды".

Решение Трампа вызвало резкую критику. Бывший президент Барак Обама считает, что выходом из соглашения США "присоединяются к небольшому числу стран, отвергающих будущее". Обама выразил уверенность, что "американские города, штаты и предприятия заполнят пустоту, взяв на себя инициативу по защите климата".

"Решение США выйти из Парижского соглашения по климату является большим разочарованием для глобальных усилий по сокращению выбросов парникового газа и обеспечению глобальной безопасности", - говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Вопрос о Парижском соглашении обсуждался конце мая на саммите G7 в Италии. "Вся наша дискуссия по климату была тяжелой, если не сказать разочаровывающей. Пока неясно, собирается ли Вашингтон оставаться в Парижском соглашении или нет", — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России. Оно заменило Киотский протокол. Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28 процентов по сравнению с уровнем 2005 года.