Манафорт ушел с поста начальника штаба Трампа в августе 2016 года, после того как The New York Times выяснила, что он был одним из ключевых советников Виктора Януковича , беглого экс-президента Украины. Как утверждалось, в так называемой амбарной книге украинской Партии регионов были найдены записи о незарегистрированных выплатах Манафорту в 2007-2012 годах 12,7 миллиона долларов наличными. При этом сам политтехнолог уверял, что "никогда не получал ни единого нелегального платежа".

Сам олигарх опубликовал в The Washington Post открытое письмо, в котором обвинил AP в распространении лжи, отметив, что никогда не заключал каких-либо контактов с Манафортом для того, чтобы "скрыто рекламировать или продвигать" российские интересы в США.

22 марта Associated Press сообщила, что Манафорт работал на Дерипаску, продвигая интересы Кремля . Как утверждалось, в июне 2005 года политтехнолог предложил содействие в оказании влияния на политику, бизнес-связи и освещение событий в США, Европе и постсоветских странах. Контракт действовал по крайней мере с 2006 по 2009 годы. Ежегодная выплата по нему составляла 10 миллионов долларов. Агентство отмечало, что этот факт "противоречит утверждениям администрации Трампа и самого Манафорта, что он никогда не работал в интересах России".

Российский миллиардер Олег Дерипаска некоторое время назад обратился в Конгресс США с предложением дать комитетам обеих палат по разведке показания о своих связях с Полом Манафортом, бывшим начальником предвыборного штаба Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три источника в Конгрессе. В обмен олигарх требовал иммунитета от судебного преследования.