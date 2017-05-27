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Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Мир, Политика | Персоны: Олег Дерипаска, Дональд Трамп

новость СМИ: Дерипаска предлагал Конгрессу дать показания о сотрудничестве с Манафортом

27.05.2017
Олег Дерипаска. Фото: Википедия
Олег Дерипаска. Фото: Википедия
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Российский миллиардер Олег Дерипаска некоторое время назад обратился в Конгресс США с предложением дать комитетам обеих палат по разведке показания о своих связях с Полом Манафортом, бывшим начальником предвыборного штаба Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три источника в Конгрессе. В обмен олигарх требовал иммунитета от судебного преследования.

Однако предложение Дерипаски было отвергнуто. Конгрессмены сочли, что гарантии иммунитета создадут препятствия ведущемуся ФБР уголовному расследованию по факту вмешательства России в ход американских выборов.

Издание также передает, что у Дерипаски давно возникли проблемы со въездом в США. Госдепартамент отказывает олигарху в выдаче бизнес-визы, подозревая его в связях с организованной преступностью. Несмотря на это, в 2011-2014 годах миллиардер сумел восемь раз побывать в Соединенных Штатах по дипломатическим документам.

22 марта Associated Press сообщила, что Манафорт работал на Дерипаску, продвигая интересы Кремля. Как утверждалось, в июне 2005 года политтехнолог предложил содействие в оказании влияния на политику, бизнес-связи и освещение событий в США, Европе и постсоветских странах. Контракт действовал по крайней мере с 2006 по 2009 годы. Ежегодная выплата по нему составляла 10 миллионов долларов. Агентство отмечало, что этот факт "противоречит утверждениям администрации Трампа и самого Манафорта, что он никогда не работал в интересах России".

Манафорт подтвердил, что работал на Дерипаску в нескольких странах, однако подчеркнул, что это сотрудничество не имело никакого отношения к политике.

Сам олигарх опубликовал в The Washington Post открытое письмо, в котором обвинил AP в распространении лжи, отметив, что никогда не заключал каких-либо контактов с Манафортом для того, чтобы "скрыто рекламировать или продвигать" российские интересы в США.

16 мая стало известно, что Дерипаска подал к AP иск о клевете. Он потребовал опровергнуть утверждения публикации о сотрудничестве с Полом Манафортом, охарактеризованном как "преступная деятельность".

"Статья написана таким образом, что создается ложное представление о том, что коммерческие сделки Дерипаски в период с 2005 по 2009 год имели некоторое отношение к предполагаемым преступным деяниям и нарушениям, связанным с кампанией тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа и президентскими выборами 2016 года в США, - говорилось в заявлении. - У AP нет оснований сообщать, что любой договор между Дерипаской и Манафортом предусматривал подрыв демократических движений. Дерипаска не производил никаких выплат Манафорту с целью подорвать демократические движения".

AP, однако, отказалось публиковать опровержение своей статьи. Агентство указало, что публикация "основывалась на интервью с людьми, знакомыми с финансовыми поступлениями Манафорта", а также на данных о получении им "международных переводов на миллионы долларов".

Манафорт ушел с поста начальника штаба Трампа в августе 2016 года, после того как The New York Times выяснила, что он был одним из ключевых советников Виктора Януковича, беглого экс-президента Украины. Как утверждалось, в так называемой амбарной книге украинской Партии регионов были найдены записи о незарегистрированных выплатах Манафорту в 2007-2012 годах 12,7 миллиона долларов наличными. При этом сам политтехнолог уверял, что "никогда не получал ни единого нелегального платежа".

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27.05.2017
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