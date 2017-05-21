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С конца 2010 по конец 2012 года в Китае были убиты или арестованы от 18 до 20 информаторов ЦРУ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой как на бывших, так и на действующих американских чиновников.

Убиты как минимум 12 агентов. Одного из них застрелили на глазах коллег во дворе правительственного здания. Тем самым, заключают источники издания, Пекин сделал намек другим подозреваемым в связях с американской разведкой.

К 2010 году, говорится в публикации, качество поступавших в ЦРУ данных о работе китайского правительства повысилось, благодаря тому что разведке удалось завербовать агентов внутри бюрократического аппарата Пекина. Часть информаторов согласилась на сотрудничество с американцами из-за недовольства коррумпированностью китайских властей, отмечает The New York Times.

Однако к концу того же года объемы информации значительно уменьшились, а к началу 2011-го стало очевидно, что ценные агенты исчезают.

Теперь американские чиновники называют положение разведки в Китае худшим за десятки лет.

Расследование по факту провала агентурной сети, начатое ЦРУ совместно с ФБР, результата не дало. Мнения контрразведчиков разделились. Одни пришли к убеждению, что информаторов сдал предатель в самой ЦРУ, другие настаивали на том, что китайские хакеры взломали зашифрованную систему связи спецслужбы со своими агентами.