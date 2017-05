К 2010 году, говорится в публикации, качество поступавших в ЦРУ данных о работе китайского правительства повысилось, благодаря тому что разведке удалось завербовать агентов внутри бюрократического аппарата Пекина. Часть информаторов согласилась на сотрудничество с американцами из-за недовольства коррумпированностью китайских властей, отмечает The New York Times.

С конца 2010 по конец 2012 года в Китае были убиты или арестованы от 18 до 20 информаторов ЦРУ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой как на бывших, так и на действующих американских чиновников.