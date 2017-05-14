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Кипрская фирма Prevezon Holdings, принадлежащая Денису Кацыву - сыну вице-президента РЖД Петра Кацыва, - согласилась уплатить Минфину США почти 5,9 миллиона долларов по гражданскому делу об отмывании денег, выведенных из России. Об этом сообщает сайт Law and Order in Russia. Раскрытию хищения способствовал покойный юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.

Согласие фирма Кацыва дала после того, как 12 мая судья Южного округа штата Нью-Йорк Уильям Поли отклонил ее ходатайство о прекращении дела. 15-го числа начнутся слушания по существу иска, поданного окружной прокуратурой.

Отмечается, что сумма, которую согласился уплатить ответчик, втрое больше объема средств, отмытых, по данным надзорного ведомства, через Prevezon Holding. Прокуратура установила, что через эту фирму было выведено лишь 1,965 миллиона долларов из похищенных 230 миллионов (5,4 миллиарда рублей).

"Событие в Нью-Йорке - это большая победа международной кампании за справедливость для Сергея Магнитского, - заметил гендиректор Hermitage Capital Уильям Браудер. - Мы уверены, что оно открывает дорогу для аналогичных действий в других странах мира. Лица, получившие средства от преступления, раскрытого Сергеем Магнитским, должны знать, что они в конечном итоге будут конфискованы".

Поручительство уплатить деньги подписано лично Кацывом-младшим. Теперь этот документ должен утвердить американский суд в ходе слушаний по существу прокурорского иска.