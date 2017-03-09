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Бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман принял предложение президента США Дональда Трампа стать послом в России. Об этом в среду сообщил Reuters.

Теперь кандидатура нового посла должна быть утверждена Сенатом.

Хантсману 56 лет, он сын миллиардера Джона Хантсмана-старшего, основателя гиганта химической индустрии Huntsman Corporation. Член Республиканской партии. В 1992-1993 годах посол в Сингапуре. Пост губернатора Юты занимал в 2005-2009-м; оставил его в связи с назначением послом в Китае.

В 2011 году Хантсман подал в отставку с должности посла и выдвинул свою кандидатуру для участия в президентской гонке. Однако в январе 2012-го, не добившись успеха на праймериз, он поддержал Митта Ромни, который и стал кандидатом от республиканцев.

Как передает ТАСС, во время президентской кампании Хантсман критиковал политику перезагрузки, проводившуюся администрацией Барака Обамы. Кандидат утверждал, что в Вашингтоне "притворяются, будто бы Кремль в большей степени партнер, чем он в действительности является" и пытаются представить ситуацию таким образом, что Москва "в меньшей степени угрожает своим соседям, чем это есть на самом деле".

Нынешний посол США в России - опытный дипломат Джон Теффт, ранее работавший в других странах бывшего СССР, - был назначен на должность летом 2014 года, после начала российской агрессии против Украины. Отношение Москвы к Теффту с самого начала было крайне неприязненным. Между тем его предшественнику Майклу Макфолу, в 2011-2014 годах проводившему курс Обамы на перезагрузку, в ноябре 2016 года российские власти запретили въезд в страну.