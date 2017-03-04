О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.259225.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.259225.html
Также: США, Россия, Российско-американские отношения, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость Немирная передышка

AP: Трамп может отложить подготовку соглашения с Москвой о борьбе с ИГ
04.03.2017
Донадьд Трамп. Кадр CNN
Донадьд Трамп. Кадр CNN
Реклама

Президент США Дональд Трамп обсуждает с советниками и партнерами приостановку работы над соглашением с Россией по борьбе с терроризмом, в том числе с группировкой "Исламское государство". Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей администрации и западных дипломатов.

Причиной собеседники агентства назвали "растущие политические риски в установлении более тесных отношений с Россией". Противники Трампа в Конгрессе требуют расследования контактов ближайших сотрудников президента США с представителями российских властей.

"Скептицизм Трампа о заключении подобной сделки с Москвой также связан с ростом влияния его советников, которые заняли жесткую позицию в отношении России, включая шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и нового советника по нацбезопасности Герберта Макмастера", - отмечает AP.

Кроме того, снижению оптимизма Трампа в вопросе улучшения российско-американских отношений способствует продолжающаяся милитаризация России. 24 февраля президент заявил, что недоволен развертыванием Москвой крылатых ракет, которое противоречит Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

22 февраля представитель Белого Дома Шон Спайсер сообщил, что Трамп намерен заключить с Россией сделку в сфере борьбы с терроризмом и "Исламским государством", а также в вопросах развития экономики. "Он ясно дал понять, что если он сможет заключить с Россией сделку, такую как пытались заключить последние несколько администраций, он сделает это. Если не сможет, не сделает. Но он намерен попробовать. Он постарается, и его успехи как бизнесмена и переговорщика говорят о том, что это у него получится", - сказал Спайсер.

"Он понимает, что если он сможет найти общий язык в сфере борьбы с "Исламским государством", в сфере развития экономики, в которой у нас есть общие интересы - то он так и сделает. Именно в этом направлении мы и продолжим работать с Россией", - отметил чиновник.

Оставить комментарий Обсудить
04.03.2017
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

Громкий Дональд

Владимир Абаринов, 27.02.2017

Так жестче или мягче он собирается быть с Россией? Лично я не смог понять. Эта каша лезет и лезет из Белого Дома, как из горшка братьев Гримм, через глаза и уши она проникает в мозг, мы все отупеем за четыре года, утонем в этой вселенской смази. Он не противопоставляет "фальшивым" новостям свои правдивые - он внушает нам, что никакой разницы нет.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Разговор о ненападении

Илья Мильштейн, 30.01.2017

Они поговорили - в первый раз с тех пор как Дональд Трамп стал американским президентом. Довольно долго, "в позитивном и деловом ключе", если верить пресс-релизу Кремля. С "пожеланиями счастья и процветания" народу российскому от американцев и напоминаниями Трампу от лица россиян, что наши страны были "союзниками в двух мировых войнах". Это был несомненный позитив.


новость Новости по теме
04.03.2017 Госдепартамент обвиняет Россию в нарушениях прав человека →
03.03.2017 Глава Минюста США взял самоотвод от расследований, связанных с избирательной кампанией Трампа →
02.03.2017 Конгресс США проведет расследование возможного сговора штаба Трампа с Москвой →
02.03.2017 WP: Министр юстиции США дважды встречался с российским послом до выборов →
01.03.2017 Трамп: США хотят найти новых друзей и союзников →
24.02.2017 Трамп намерен нарастить ядерный потенциал США →
22.02.2017 Белый Дом: Трамп готов пойти на сделку с Россией →
21.02.2017 Трамп назначил нового советника по нацбезопасности →
17.02.2017 Трамп: Фейковые новости мешают поладить с Россией →
16.01.2017 Трамп увязал отмену санкций против России с сокращением ядерных вооружений →
14.01.2017 Трамп: Я не буду спешить с отменой санкций против России →
12.01.2017 Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию угрозой мировому порядку →
11.01.2017 Кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон назвал Россию угрозой →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Поклонская: Бюст Николая II мироточит
Наталья Поклонская у бюста Николая II. Фото: 123ru.net
статья Димино счастье
Виталий Портников
новость В Сирии ранен российский генерал
Петр Милюхин. Фото: orientir.milportal.ru
новость Португалия признала Голодомор геноцидом
Жертва голодомора. Фото с сайта www.golodomor.org.ua
статья Американский дурдом
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Тюремный оптимизм
383
новость Песков: Навальный - осужденный гражданин
Дмитрий Песков и Наталья Тимакова. Фото: piter.tv
новость Хмурого окончательно опознали
Сергей Дубинский. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
статья Судья Давыдов и зек Пичугин
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Фийон лишается поддержки
Франсуа Фийон. Фото: fillon2017.fr
в блоге Аргумент Пескова
383
в блоге Кроссовки и подтяжки
383
статья Ксения Чернега и ее друзья
Николай Митрохин. Фото из личного архива
в блоге Донбасс - добыча Путина
59
новость Рогозин-младший перейдет в ОАК
Алексей Рогозин. Фото: newstula.ru
новость ФБК о дворцах Медведева
Обложка доклада ФБК. Фото: dimon.navalny.com
новость Блогер пожаловался в ЕСПЧ
Германские офицеры и советский командир. Брест, 1939 г. Фото: Wikipedia
новость Сокурсник открестился от Медведева
Илья Елисеев. Фото: dimon.navalny.com
новость Первая диссертация по теологии
Логотип Общецерковной аспирантуры и докторантуры
новость Меры против пыток не примут
Избитый Денис Выржиковский перед смертью. Фото: openinform.ru