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Президент США Дональд Трамп обсуждает с советниками и партнерами приостановку работы над соглашением с Россией по борьбе с терроризмом, в том числе с группировкой "Исламское государство". Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей администрации и западных дипломатов.

Причиной собеседники агентства назвали "растущие политические риски в установлении более тесных отношений с Россией". Противники Трампа в Конгрессе требуют расследования контактов ближайших сотрудников президента США с представителями российских властей.

"Скептицизм Трампа о заключении подобной сделки с Москвой также связан с ростом влияния его советников, которые заняли жесткую позицию в отношении России, включая шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и нового советника по нацбезопасности Герберта Макмастера", - отмечает AP.

Кроме того, снижению оптимизма Трампа в вопросе улучшения российско-американских отношений способствует продолжающаяся милитаризация России. 24 февраля президент заявил, что недоволен развертыванием Москвой крылатых ракет, которое противоречит Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

22 февраля представитель Белого Дома Шон Спайсер сообщил, что Трамп намерен заключить с Россией сделку в сфере борьбы с терроризмом и "Исламским государством", а также в вопросах развития экономики. "Он ясно дал понять, что если он сможет заключить с Россией сделку, такую как пытались заключить последние несколько администраций, он сделает это. Если не сможет, не сделает. Но он намерен попробовать. Он постарается, и его успехи как бизнесмена и переговорщика говорят о том, что это у него получится", - сказал Спайсер.

"Он понимает, что если он сможет найти общий язык в сфере борьбы с "Исламским государством", в сфере развития экономики, в которой у нас есть общие интересы - то он так и сделает. Именно в этом направлении мы и продолжим работать с Россией", - отметил чиновник.