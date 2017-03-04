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Российские власти прямо или косвенно способствовали многочисленным нарушениям прав человека как в самой России, так и на территории Украины. Об этом в докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека в мире в прошлом году.

Россия продолжает поддерживать и снабжать пророссийских сепаратистов в Донбассе и тем самым несет ответственность за гибель "тысяч мирных жителей", а также нарушения прав граждан Украины, в том числе в аннексированном Крыму, отмечается в документе. Эти действия, помимо прочего, способствуют ухудшению ситуации с правами человека в самой России.

В докладе отмечаются продолжающиеся в России ограничения свободы слова, собраний и печати. "Власть приняла репрессивные законы и выборочно применяла уже имеющееся законодательство для запугивания, дискредитации, судебного преследования, заключения, задержаний, штрафов и подавления отдельных лиц и организации, критически настроенные к власти, - подчеркивают в Госдепартаменте. - Власть выбирала как особую цель лица и организации, поддерживающие власти Украины и выступавшие против действий властей России в Украине".

Это первый документ подобного рода, опубликованный при новой администрации США.

15 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама проявил чрезмерную мягкость по отношению к России в вопросе об аннексии Крыма. "Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России?" - написал Трамп в твиттере.

18 февраля вице-президент США Майк Пенс заявил, что Россия несет ответственность за вооруженный конфликт в Донбассе."Мы должны привлечь Россию к ответственности и требовать уважения минских договоренностей, начиная с деэскалации конфликта на востоке Украины", - сказал Пенс.

Пенс также заверил в выполнении США своих обязательств перед НАТО и ЕС. Он заявил, что Америка усилит свои вооруженные силы для защиты своих союзников.