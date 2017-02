При этом сам Трамп после публикации The Washington Post назвал пытки действенной мерой . По словам американского президента, высокопоставленные чиновники ЦРУ сообщили ему об эффективности пыток утоплением.

О проекте указа Трампа сообщила 25 января The Washington Post , в редакцию которой документ попал в результате утечки. В Конгрессе инициативу вновь открыть пыточные тюрьмы осудили как демократы, так и однопартийцы президента - республиканцы. Так, сенатор-республиканец от Аризоны Джон Маккейн заметил, что Трамп может подписать "любой указ, который ему понравится". "Но закон есть закон, - добавил Маккейн. - Мы не намерены возрождать пытки в Соединенных Штатах Америки".

Президент НПО Human Rights First Элиза Массимино приветствовала решение Белого Дома пересмотреть документ. "Прозрачность - хорошее средство избежать злоупотреблений, - заметила правозащитница. - Она позволяет тщательнее изучить весь спектр последствий, которые может повлечь подобный указ".

Администрация США отказалась от идеи вновь открыть пыточные тюрьмы ЦРУ за пределами страны. Об этом сообщает The New York Times. По словам чиновников, общавшихся с изданием, в четверг Белый Дом ознакомил членов Совета национальной безопасности с отредактированным проектом президентского указа о борьбе с терроризмом. В новой версии документа об открытии пыточных тюрем не говорится.