В первый вторник ноября 2000 года в вашингтонское бюро "Радио Свобода" прибыл мэтр, который должен был достойно увенчать нашу работу по освещению президентских выборов. Мелкая сошка вроде меня должна была неметь и внимать. Неметь было от чего. В девятом часу вечера телекомпании объявили победителем Эла Гора, и мэтр очень убедительно объяснил, почему Гор стал президентом. В половине третьего утра оказалось, что выборы выиграл Буш, и мэтр не менее убедительно рассказал, что Буш избран заслуженно. В половине пятого, однако, Гор опять догнал Буша и отозвал свою капитуляцию. Мэтр сообщил своей пастве, что соперники достойны друг друга, и отбыл к месту постоянного жительства, предоставив нам освещать дальнейший спор кандидатов.

Я вспомнил об этом наутро после выборов этого года. Отечественные аналитики уверенно предсказывали сокрушительное поражение Трампа. "Сквозь фирменную наглость и рекламный апломб просвечивает лузер. Его провал 8 ноября будут объяснять по-разному, но хватит и одной причины. Этот живописный персонаж - нереальный гибрид недвижимости и реалити-шоу, не подходит к государственной деятельности ни с какого бока". Так писал один из них. "Как Россия помогла Трампу проиграть выборы президента", - гласил заголовок другой статьи, опубликованной 22 октября. Автор первого комментария потом повинился и нашел оригинальное объяснение своей ошибке: "Выборы в Америке прошли не так, потому что все в ней не так". И на том спасибо.

Я отнюдь не злорадствую. В наше время политические предсказания - ремесло рискованное куда более, чем пророчества римских авгуров, гадавших по полету птиц и внутренностям жертвенных животных. Особенно в такой стране, как Америка, где результаты выборов, как ни странно, по-прежнему непредсказуемы. Меня даже не забавляют комментарии, появившиеся в российской прессе сразу после американских выборов. Покуда Америка только собиралась с мыслями, авторы этих комментариев уже точно знали причины поражения Хиллари Клинтон: самоуверенность элит, забвение интересов простых американцев, страдающих от глобализации...

Все это, может быть, и справедливо для Ржавого пояса, который некогда был оплотом американской экономической мощи, а ныне, в постиндустриальную эру, пришел в упадок. Но это объяснение никоим образом не подходит, например, для штата Нью-Йорк, в частности, округа Саратога, в котором я живу. Да, выборы в штате выиграла Хиллари, но только благодаря городу Нью-Йорку - весь остальной штат, за исключением нескольких крупных городов, голосовал за Трампа. И наступлением глобализации тут ничего не объяснишь.

Главная отрасль экономики Саратоги - хай-тек, безработица - 3,5 процента (ниже чем в среднем по стране), средний доход - 70 тысяч долларов в год (выше среднего по стране). В аграрном секторе - дотационном, конечно, - занято примерно 1100 человек (полпроцента населения). Саратога-Спрингс - город высококультурный, с богатыми традициями, историей, любовью к искусству. Звезды американской классической музыки, балета, оперы, джаза почитают за честь выступить перед здешней публикой. Здесь находится один из лучших гуманитарных колледжей США. В 2000-м и 2004-м Саратога голосовала за Буша. В 2008-м и 2012-м - за Обаму. На праймери этого года - за Берни Сандерса. А на выборах - за Трампа. Чего-то мыслители, в том числе американские, об этой стране не знают.

Меня нисколько не удивляет глумливое торжество обитателей русских анклавов Нью-Йорка. В них в карикатурном виде ожило бессмертное учение Ленина: тут и "страшно далеки они от народа", и интеллигенция - "говно нации". А вы, конечно, не говно, а бриллиант чистейшей воды. По-настоящему огорчает меня неожиданно быстрая трампонизация людей, которых я считал способными к критическому мышлению и скепсису. Они призывают меня ознакомиться с экономической программой Трампа. Помилуйте, какая программа? У человека семь пятниц на неделе, он забыл, что говорил пять минут назад, и уверяет, что нам это приснилось, что его оклеветала либеральная пресса, что "разговоры в раздевалке" подбросили враги. А вы - программа...

Вот избранный президент торжественно объявляет: он "усердно трудился" над тем, чтобы не допустить закрытия завода Форда в Луисвилле и перевода его в Мексику, и результат налицо: "Только что мне позвонил мой друг Билл Форд и сообщил, что он оставит завод в Кентукки - никакой Мексики". The New York Times по этому поводу сообщает, что "Форд" и не собирался закрывать завод в Луисвилле. Он переводит в Мексику производство спортивного автомобиля Lincoln MKC, а в Кентукки, наоборот, увеличивает производство Ford Escape. На днях команда Трампа отрапортовала о своей новой победе: компания по производству кондиционеров не будет переводить свой завод из Индианаполиса в Мексику! Договоренность уже успел поприветствовать лидер республиканского большинства в нижней палате, фактический глава партии Пол Райан, некогда суровый судия Трампа. Но The Washington Post заключает слово "победа" в кавычки: переводить не будет, но оплата труда сократится с 25 до 5 долларов в час. Это оптический обман, а не усердная работа. Предвыборный иллюзион продолжается.

Один из моих друзей по фейсбуку, вступив в орден трамплиеров, настойчиво требует от меня раскаяться за свои слова о том, что Трамп наломает дров: "Будьте добры за предсказания отвечать, уж коли обзавелись хрустальным шаром". Но я продолжаю упорствовать в ереси: "Так он еще даже не приступил. Рано за базар отвечать". В ответ мой оппонент предлагает мне обратить внимание на назначения: они, мол, "вполне в обойме и предсказуемы". О да: кандидаты новоизбранного на пост госсекретаря - Митт Ромни и Руди Джулиани, и Вашингтон от этой трампонады трясет крупной дрожью, потому что это примерно как выбирать между Ходорковским и Жириновским. Вообще список уже состоявшихся и возможных назначений Трампа больше напоминает старый добрый "дележ добычи" (spoils system) - награду за лояльность и поддержку в президентской кампании, - чем подбор кандидатов по компетентности и послужному списку.

На что будет похожа внешняя политика президента Трампа? Представление об этом дает пресс-релиз, опубликованный на сайте Министерства информации Пакистана. Премьер-министр этого государства Наваз Шариф позвонил избранному президенту США, чтобы поздравить с победой на выборах. И услышал, что он "потрясающий парень", делающий "изумительную работу", плоды которой "видны каждый день", что Пакистан - "поразительная страна грандиозных возможностей", а ее народ - "один из самых умных в мире" и что новый лидер Америки "готов и желает играть любую роль в решении ее нерешенных проблем". Президенту Казахстана Дональд Трамп сообщил, что "под руководством Нурсултана Назарбаева наша республика достигла за годы Независимости фантастических успехов, которые можно назвать "чудом", гласит сообщение на сайте Назарбаева.

Остап Ибрагимович! Думали ли вы, что ваш "Торжественный комплект" с его "стальным скоком" и "кликами трудящихся" станет незаменимым пособием для президента США? Ведь он и правда думает, что вся государственная мудрость в том и состоит, чтобы похлопать по плечу очередного потрясающего парня и назвать сверхъестественным чудом плоды его неустанных трудов на благо народа.

Последний довод трампофилов заключается в том, что система сдержек и противовесов, сконструированная отцами-основателями, не даст Трампу отбиться от рук. Святая вера в незыблемость институтов американской демократии похвальна, но дело в том, что сами-то отцы-основатели не слишком верили в ее прочность и удивлялись, что она все-таки работает. На самом деле эффективность системы разделения властей - это результат конвенции. А Дональд Трамп - нарушитель конвенций. Через четыре года американцы могут просто не узнать свою страну.