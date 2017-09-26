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США собираются ограничить разведывательные полеты российских военных самолетов над своей территорией в рамках договора об открытом небе. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, передает РБК.

По словам Ульянова, такое решение будет принято на проходящем во вторник в Вене пленарном заседании Комиссии по открытому небу. Тогда ограничения вступят в силу с 1 января 2018 года.

В чем именно будут состоять ограничения, чиновник не уточнил.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что американские власти готовятся запретить российским разведывательным самолетам летать над Аляской и Гавайями. По сведениям издания, на такой шаг было решено пойти после того, как Россия запретила самолетам американских ВВС летать над Калининградской областью: расстояние допустимых полетов над регионом ограничили 500 километрами, что не позволяет за один полет покрыть весь регион. В то же время договор об открытом небе позволяет совершать полеты дальностью до 5,5 тысяч километров.

Источник издания также подтвердил, что об ограничениях объявят на заседании комиссии в Вене, чтобы "побудить Россию вернуться к исполнению договора".

Как утверждается, еще одним поводом к ограничению действия договора стал августовский разведывательный полет российского самолета Ту-154, пролетевшего над Белым Домом, Капитолийским холмом, Пентагоном, штаб-квартирой ЦРУ, городом Бедминстер в штате Нью-Джерси, где проводил отпуск президент Дональд Трамп, и авиабазой ВВС США Эндрюс в штате Мэриленд.

Договор об открытом небе был подписан 23 странами ОБСЕ в 1992 году, сейчас в нем участвуют 34 страны. Согласно документу каждая из стран-участниц имеет право проводить в других странах разведывательные полеты для осмотра военных объектов.

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