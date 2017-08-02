Реклама

Россия подрывает демократию в странах Балканского полуострова, заявил вице-президент США Майкл Пенс на открытии саммита Адриатической хартии в Подгорице. "Как вам хорошо известно, Россия продолжает попытки силой пересмотреть международные границы. В Западных Балканах она работала на дестабилизацию региона, стараясь разделить вас между собой и с остальной Европой. Президент Трамп четко призвал Россию прекратить эту дестабилизацию. Западные Балканы заслуживают права решать свое будущее", - цитирует "Радио Свобода" слова Пенса.

В качестве примера такой дестабилизации Пенс привел попытку пророссийского переворота в Черногории в октябре прошлого года c целью помешать вступлению страны в НАТО.

Пенс подчеркнул, что будущее балканских стран "на Западе", и назвал вступление Черногории в НАТО "историческим достижением".

В саммите Адриатической хартии принимают участие представители Черногории, Боснии, Герцеговины, Хорватии и еще нескольких балканских государств, входящих в организацию в качестве наблюдателей. Хартия была подписана в 2003 году, ее цель - американская помощь балканским странам, собирающимся вступить в НАТО.

Вице-президент еще раз заверил, что Трамп скоро подпишет принятый Конгрессом закон о новых санкциях против России. По словам Пенса, США и дальше будут заставлять Россию отвечать за свои действия и призывают европейских союзников действовать так же. Он подчеркнул, что Америка хотела бы "конструктивных отношений" с Россией, но для снятия ограничений Москва должна прекратить те действия, которые стали причиной введения санкций.

31 мая во время визита в Эстонию Пенс заявил, что Трамп ждет от России изменения поведения. "Президент ясно дал понять, что дестабилизирующая активность России на Украине и поддержка стран-изгоев неприемлемы, - подчеркнул Пенс. - Президент и я очень надеемся, что поведение России изменится".

Черногория была последней страной в графике восточноевропейской поездки Пенса. После Эстонии он посетил Грузию. По его словам, всем этим странам США посылают сигнал: "Мы за вас, мы с вами вместе за свободу".

Закон о новых санкциях против России, а также Ирана и КНДР был принят в Палате представителей 419 голосами против трех, а в Сенате - 98 против двух.

Новый закон вводит дополнительные ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР. Антироссийским санкциям посвящена примерно половина документа. Отмечается, что они вводятся "в ответ на кризис на востоке Украины, кибератаки, а также нарушения прав человека в России".