Реклама

Американская сторона "запоздало" обратилась к России за разъяснениями по поводу кибератак на Демпартию, заявил замсекретаря Совбеза России Олег Храмов. Первый официальный запрос из Вашингтона поступил в ноябре за неделю до выборов президента США, сообщил Храмов в интервью "Коммерсанту".

"Прежде чем воспользоваться этими каналами, известные круги в США задействовали другой механизм - пропаганду, - заявил Храмов. - По принципу политтехнологов "600 раз скажи, что человек неправ, и все в это поверят". Видимо, сделав свою ставку, они специально затянули направление в Россию официального запроса".

Как уточняет газета, запрос поступил по каналам, созданным в 2013 году в рамках пакета российско-американских соглашений о мерах доверия в IT-сфере. Храмов подчеркнул, что российская сторона сразу же направила ответ на запрос. "Была запрошена дополнительная информация, поскольку данные, содержавшиеся в их первом обращении, были размытыми и в основном повторяли сообщения СМИ. Наши компетентные ведомства, естественно, попросили партнеров дать конкретные IP-адреса, сигнатуры атак и так далее", - добавил чиновник.

Второй, более детальный, запрос американской стороны, поступил в начале 2017 года. По словам Храмова, на него "был оперативно дан развернутый ответ". "Там были конкретные вопросы, на которые были даны исчерпывающие ответы, в том числе технического плана", - добавил он.

Российская сторона настаивает на своей непричастности к взлому штаба Демпартии США. После выборов разведка США опубликовала доклад, в котором напрямую обвиняет Кремль в организации кибератак с целью вмешательства в американскую предвыборную кампанию.

На прошлой неделе замминистра юстиции США Род Розенстайн назначил Роберта Мюллера, директора ФБР в 2001-2013 годах, спецпрокурором по расследованию вмешательства России в ход президентской кампании.