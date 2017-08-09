Реклама

Заключению российско-американского соглашения о создании зон перемирия в Сирии предшествовали секретные переговоры с участием представителей как России и США, так и Израиля. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой как на израильских чиновников, так и на американских дипломатов.

Всего прошло три раунда переговоров; они проводились в Аммане и некоей европейской столице. С российской стороны в консультациях участвовал спецпредставитель Владимира Путина по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев, с американской - спецпредставители президента Дональда Трампа по борьбе с "Исламским государством" Бретт Макгурк и по урегулированию в Сирии Майкл Ратни.

Результаты переговоров стали для Израиля провальными, отмечается в публикации. Иерусалим настаивал, чтобы в соглашении о зонах перемирия были предусмотрены вывод из Сирии военных иранского Корпуса стражей исламской революции, боевиков "Хезболлы" и шиитского ополчения, лояльного Тегерану.

Позицию Израиля поддержала Иордания, также заинтересованная в том, чтобы исключить Сирию из сферы влияния Ирана. Как Иерусалим, так и Амман заявляли об опасности того, что Сирия может превратиться в иранскую ракетную базу.

Однако Россия и США, говорится в статье, были сосредоточены на другом - устранении ИГ и скорейшей стабилизации ситуации. "Когда несколько дней спустя проект соглашения получили в Израиле, Иерусалим был потрясен, обнаружив, что буква и дух документа противоречили практически всем позициям, которые Израиль представил американцам и русским", - заметил один из источников Haaretz.

О заключении соглашения, предусматривающего создание в Сирии зон перемирия, Трамп и Путин объявили 7 июля по итогам своей первой личной встречи, прошедшей в кулуарах саммита G20 в Гамбурге. Прекращение огня было согласовано на территориях мухафазы Деръа, пограничной с Иорданией, и части мухафазы Эль-Кунейтра, остающейся под контролем Сирией (бóльшая часть Эль-Кунейтры - Голанские высоты - находится под управлением Израиля).

9 июля соглашение о перемирии вступило в силу.