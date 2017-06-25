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новость В Стамбуле полиция обстреляла участников гей-парада резиновыми пулями

25.06.2017
Разгон гей-парада в Стамбуле. Кадр видео с youtube-канала Live Satellite News
Разгон гей-парада в Стамбуле. Кадр видео с youtube-канала Live Satellite News
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При разгоне гей-парада в центре Стамбула полиция применила резиновые пули. Об этом сообщает Reuters. Такими пулями была обстреляна одна из групп демонстрантов.

Кроме того, есть сведения о применении слезоточивого газа.

По данным Hürriyet Daily News, задержаны 10 участников акции.

Улица Истикляль, по которой намечалось шествие, была перекрыта полицейскими в шлемах и со щитами. Правоохранителей собралось больше, чем демонстрантов. Сами участники гей-парада с символикой ЛГБТ сосредоточились небольшими группами на тротуарах.

Сообщается также о потасовке, случившейся между участниками акции и ультраправыми, протестовавшими против ее проведения.

Накануне администрация ила (провинции) Стамбул отказалась согласовать гей-парад, сославшись именно на угрозы ультраправых. Чиновники заявили, что проведение марша небезопасно как для его участников, так и для прочих жителей города, а также его гостей.

Сами организаторы аргументацию властей отмели. "Действительная причина такой реакции на марш, который 12 лет проходил мирно, - это ненависть, - заметили они. - Нашу безопасность нельзя обеспечить, заключив нас в четырех стенах и призвав спрятаться. Нашу безопасность обеспечат признание наших прав в Конституции, гарантии справедливости, равенство и свобода".

В прошлом стамбульский гей-парад был одним из крупнейших в исламском мире - он собирал десятки тысяч участников. 12 лет начиная с 2003-го он проходил без эксцессов. Однако в 2015 году полиция разогнала шествие - также с использованием резиновых пуль и слезоточивого газа. В прошлом году марш был запрещен - как и в нынешнем, со ссылкой на угрозы ультраправых.

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25.06.2017
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