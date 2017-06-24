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Катар назвал неприемлемыми и невыполнимыми требования, выдвинутые арабскими странами для отмены дипломатической блокады. Об этом сообщает Би-Би-Си.

"Список требований подтверждает то, о чем Катар говорил с самого начала. Нелегальная блокада не имеет никакого отношения к борьбе с терроризмом, она связана с ограничением суверенитета Катара и вмешательством в нашу внешнюю политику", - заявил пресс-секретарь правительства страны шейх Саиф ат-Тани.

В пятницу стало известно, что Саудовская Аравия, Египет, Объеденные Арабские Эмираты и Бахрейн, в начале июня разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, выдвинули список из 13 требований. В течение 10 дней Доха должна их выполнить для отмены санкций.

От Катара, в частности требуют прекращения вещания финансируемой им телекомпании Al Jazeera, закрытия турецкой военной базы и сокращения до минимума связей с Ираном.

До этого пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер назвал растущий кризис в отношениях Катара и соседних стран "семейным делом", с решением которого должны справиться они сами. "Мы можем оказать содействие в обсуждении этой проблемы, и на этом все. Они хотят и должны искать выход сами", - сказал Спайсер.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Йемен, Мальдивы, международно признанное правительство Ливии и Маврикий заявили о разрыве дипотношений с Катаром. Эти страны обвинили катарские власти в поддержке "Братьев-мусульман", "Исламского государства" и "Аль-Каиды", а также пропаганде их идей через телеканал Al Jazeera. Позже к дипломатической блокаде присоединилась Мавритания. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Дохе. К блокаде Катара из стран, входящих в Совет сотрудничества стран Персидского залива, не присоединились только Кувейт и Оман.

6 июня стало известно, что власти Катара заплатили террористам выкуп в 1 миллиард долларов за освобождение залоников. Как утверждается, 26 катарцев, включая членов королевской семьи, были захвачены, когда отправились на соколиную охоту на юг Ирака. Еще около 50 катарских военнослужащих, по данным издания, захватили в плен в Сирии. Около 700 миллионов долларов было выплачено за освобождение заложников высокопоставленным сотрудникам иранских спецслужб и командирам шиитских военнизированных подразделений, поддерживаемых Тегераном. Остальные деньги получили связанные с "Аль-Каидой" сирийские боевики.

Утверждается, что именно это стало причиной разрыва дипломатических отношений с Катаром арабскими странами. "Выплата выкупа стала последней соломинкой, сломавшей спину верблюда", - сказал один из источников.

7 июня CNN сообщил, что спецслужбы США нашли доказательства причастности российских хакеров к взлому серверов информационного агентства Катара (QNA), что стало одной из причин кризиса в отношениях арабских государств. "Официальные лица США считают, что цель России, по-видимому, состоит в том, чтобы вызвать раскол между США и их союзниками. В последние месяцы подозрения в российских кибератаках, в том числе в использовании фальшивых новостей, появилась на фоне выборов во Франции, Германии и других странах", - отмечает CNN.

Тем не менее 10 июня глава МИДа Катара Мухаммад бен Абдуррахман ат-Тани на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым поблагодарил Россию за помощь в преодолении последствий дипломатисеской блокады. "Хотел бы поблагодарить российские учреждения, которые предложили свою помощь в том, что касается преодоления Катаром тех незаконных мер, которые были введены против нас. Я очень ценю подобное сотрудничество между двумя нашими странами", - сказал ат-Тани.