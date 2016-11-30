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Также: Ближний Восток, Война, Мир, Политика | Персоны: Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Мария Захарова

новость Кремль ждет разъяснений от Эрдогана по поводу заявления о свержении Асада

30.11.2016
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: albawaba.com
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: albawaba.com
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Слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении свергнуть режим сирийского президента Башара Асада стали "новостью" для Москвы и требуют разъяснений. Как передает РИА "Новости", об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Заявление (Эрдогана. - Ред.) действительно стало новостью. Это очень серьезное заявление. Заявление, которое, в целом, диссонирует с предыдущими, и заявление, которое диссонирует с нашим пониманием ситуации, как государства, вооруженные силы которого единственные находятся в легитимном режиме на территории Сирийской Арабской республики, на основе обращения соответствующего легитимных властей, это очень важно помнить", - сказал Песков.

При этом он отметил, что пока рано говорить о возможном влиянии слов Эрдогана на российско-турецкие отношения.

"Это заявление стало новым. Поэтому перед тем, как делать какие-то суждения, мы рассчитываем на разъяснение этой позиции", - добавил Песков.

До этого представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что в сирийском вопросе Москва исходит из имеющихся договоренностей с Турцией.

"Мы опираемся на те заявления, которые неоднократно делались Анкарой, в частности, руководителем Турции публично, и которые легли в основу тех договоренностей, в которых Турция участвует", — подчеркнула дипломат, добавив, что речь идет не только о двусторонних документах, но и международных соглашениях, к которым присоединилась Турция.

Накануне Эрдоган заявил, что Турция вступила в сирийскую войну, чтобы свергнуть диктатора Башара Асада. "Мы не претендуем на земли Сирии, - сказал турецкий лидер. - Наша задача - отдать эти земли их настоящим хозяевам. Иными словами, мы за установление справедливости. Мы вошли в Сирию, чтобы положить конец правлению тирана Асада, который ведет государственный террор".

По словам Эрдогана, всего в Сирии погибли около 1 миллиона человек. "Где ООН? - заметил президент Турции. - Что она делает? Она в Ираке? Нет. Мы были терпеливы, но в итоге терпению пришел конец, и нам пришлось вмешаться в войну на стороне Свободной сирийской армии".

Масштабная военная операция "Щит Евфрата" началась 24 августа. Турецкие войска вошли на территорию соседней страны и атаковали силы "Исламского государства" у приграничного города Джараблус. В Анкаре прямо заявляли, что намерены помочь умеренной сирийской оппозиции в борьбе с ИГ.

В начале сентября Турция расширила зону операции на севере Сирии. Через несколько дней в Анкаре объявили, что 91-километровый участок границы между двумя странами очищен от боевиков "всех террористических организаций".

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30.11.2016

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