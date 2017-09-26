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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет блокировать любые дальнейшие решения Евросоюза о сближении с Украиной. Об этом сообщается на сайте венгерского правительства.

Причиной чиновник назвал новый украинский закон "Об образовании", в понедельник подписанный президентом страны Петром Порошенко. Этот закон ограничивает использование языков национальных меньшинств в учебных заведениях.

Сийярто назвал решение Порошенко "позорным". Президент Украины, заметил глава венгерского МИДа, декларирует стремление своей страны быть ближе к Европе. Между тем подписание такого закона представляет собой "огромный шаг в обратном направлении", продолжил Сийярто. В этой связи, заключил он, Украина "может забыть об интеграции в Европу".

"Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине, в международных организациях, особенно в ЕС", - заверил Сийярто.

Глава МИД Украины Павел Климкин после заявления венгерского коллеги написал в своем твиттере: "Мы работаем над тем, чтобы граждане Украины венгерского происхождения чувствовали себя максимально комфортно и в ЕС, и на Украине". Он призвал Будапешт к диалогу, чтобы "снять недопонимание".

В свою очередь, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей ФБ-странице назвала реакцию Будапешта "неоправданно эмоциональной" и "недальновидной". "Жалко, что не видно желания партнеров разобраться в сути и важных деталях", - заметила чиновница.

Климпуш-Цинцадзе заявила, что новый закон не нарушает ни прав национальных меньшинств, ни международных обязательств Украины. "При этом ситуация, когда граждане Украины, окончив государственную школу, не умеют ни читать, ни писать, ни хотя бы говорить по-украински, неприемлема, - добавила вице-премьер. - Это уже не о правах, а как раз о дискриминации. Такие выпускники лишены права на высшее образование, лишены возможностей реализации в самых разных областях, а следовательно - обречены на маргинальное положение в обществе".

Чиновница подчеркнула, что Киев по собственной инициативе обратился в Совет Европы с запросом об экспертном исследовании принятого закона. Она выразила уверенность, что экспертиза признает закон соответствующим всем нормам.

Согласно части 1 статьи 7 нового украинского закона "Об образовании" языком обучения в образовательных учреждениях может быть только государственный язык. При этом если представителям коренных народов Украины гарантируется право учиться на национальных языках "наряду с государственным языком" в течение всего курса школьного обучения, то национальным меньшинствам гарантировано право обучения на своих языках только в начальных классах.

Закон был подвергнут критике в целом ряде стран Евросоюза, представители титульных народов которых в значительном количестве живут на Украине. Однако интенсивность критики была разной. Болгария, Греция и Польша высказывались сдержанно, Румыния - более резко. Между тем Венгрия встретила инициативу Киева крайне болезненно.

Значительное число венгров компактно проживает в Закарпатской области Украины, которая принадлежала Венгрии с начала X века до 1918 года, а затем в 1939-1946 годах. Будапешт позиционирует себя как защитника прав этих общин.