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новость В Вене по обвинению в создании преступной группировки задержали чеченских беженцев

25.08.2017
Австрийские полицейские. Фото: vienna.at
Австрийские полицейские. Фото: vienna.at
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Австрийская полиция задержала в Вене девятерых чеченцев, получивших в стране статус беженцев, по обвинению в создании организованной преступной группировки. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

Задержанным вменяют создание преступной группы, шантаж, вымогательство, мошенничество, поджоги, незаконное хранение оружия и наркотиков. При обысках у них изъяли холодное и огнестрельное оружие, а также наркотики.

Выходцев из Чечни задержали в среду после обысков, проводившихся в 16 местах в Вене, Санкт-Пельтене и Кремсе. Задержанные беженцы жили в Вене и Нижней Австрии. Полиция разыскивает еще пятерых фигурантов дела, среди них также есть выходцы из Туниса.

Как сообщает Kurier, глава МВД Австрии Вольфганг Соботка заявил, что в отношении задержанных начали процедуру по лишению их статуса беженцев. "Для них, вероятно, нет основания для предоставления убежища", - сказал Соботка. Чиновник добавил, что "если они чувствуют себя угнетенными, то могут спокойно жить в других областях России".

В российском посольстве в Австрии отметили, что не получали от задержанных или австрийских властей каких-либо обращений, а в случае поступления таких обращений "предпримут предусмотренные в таких ситуациях консульские действия".

Как сообщается, полиции удалось выйти на след преступной группы после задержания в феврале другой группировки, в которую входили 22 чеченца. Тогда правоохранители задержали группу мужчин возрастом от 22 до 50 лет на Дунайском острове в районе Флоридсдорф австрийской столицы. У них было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы. Следователи допросили задержанных. Первоначально дело было возбуждено по статье 246 УК Австрии (враждебные по отношению к государству связи). Однако затем Соботка пояснил, что речь шла о соперничестве криминальных группировок, а не о терроризме.

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25.08.2017
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