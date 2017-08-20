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Жители Мальты выступают против постройки в деревне Каппара первой в стране церкви Московского патриархата. Об этом сообщает Times of Malta.

Одной из причин недовольства в Каппаре вызывает то, что согласно проекту колокольню церкви предполагается построить высотой более 26 метров. Также местные жители указывают, что постройка церкви создаст в деревне проблемы с парковкой. Кроме того, отмечается, что поле, выбранное для здания, непосредственно соседствует с биосферным резерватом Уид-Оллиа, и в этой связи опасаются ущерба экологии.

В ближайшие недели жители деревни намерены подать в Градостроительное управление Мальты заявление с критикой проекта.

Схожие претензии высказывает и экозащитная НПО Nature Trust Malta, которая управляет резерватом Уид-Оллиа. Проект церкви, отметили активисты в своем обращении в Градостроительное управление, не вписывается в природный ландшафт. Более чем 26-метровую колокольню авторы письма назвали "навязчивой". С постройкой церкви, отметили в Nature Trust Malta, возрастет трафик, увеличится уровень освещенности и шума - все вместе это нанесет вред экологии местности и нарушит невозмутимую природную атмосферу резервата.

Консультативный совет Мальты по архитектуре также раскритиковал проект. В отзыве комитета говорится, что, хотя выдержанность постройки в традициях русской православной архитектуры не вызывает возражений сама по себе, здание должно лучше вписываться в местный архитектурный ландшафт.

Представитель православной общины на это заметил, что не обсуждал проект с жителями Каппары, однако уверен, что присутствие в деревне церкви, построенной по этому проекту, не создаст для них никаких неудобств.

Общественные слушания о разрешении православной общине построить церковь назначены на 11 сентября.

На Мальте есть лишь одна община РПЦ - приход апостолов Петра и Павла. Он насчитывает около 200 верующих. Богослужения прихода сейчас проводятся в различных католических церквях острова Мальта.

Отношения общины с католиками, по словам представителя прихода, хорошие, однако католики понимают, что православным нужна собственная церковь. В частности, пояснил он, использование католических церквей неприемлемо с обрядовой точки зрения, поскольку в них алтарь не отделен от паствы иконостасом.

Кроме того, добавил собеседник издания, пока у прихода нет собственной церкви, верующим не присылают постоянного священника. Сейчас богослужения проводятся приезжими клириками, и совершаются службы всего около 10 раз в год.