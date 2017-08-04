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новость Суд в Латвии приговорил к уже отбытым срокам задержанных на военной базе другороссов

04.08.2017
Другороссы пробираются на базу в Адажи. Фото: drugros.ru
Другороссы пробираются на базу в Адажи. Фото: drugros.ru
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Рижский районный суд приговорил к 3 месяцам и 27 дням лишения свободы другороссов Александра Куркина и Андрея Попко за проникновение на военную базу в Адажи в 2015 году, сообщает Delfi.Lv. Это время они уже провели под стражей.

Куркину и Попко,обвинявшимся в хулиганстве, запрещен въезд в Латвию на несколько лет. Пророссийского активиста Владимира Линдермана, который проходил по делу в качестве пособника, суд оправдал.

Хотя Куркину и Попко не придется больше сидеть в тюрьме, адвокат другороссов Имма Янсоне намерена обжаловать приговор в Рижском окружном суде.

10 июня 2015 года Куркин и Попко проникли на военную базу Адажи близ Риги. В это время там проходила часть масштабных учений НАТО Saber Strike - 2015. Другороссы перелезли через забор базы, сорвали поднятый там флаг США и вместо него повесили принесенное с собою знамя в цветах георгиевской ленты. Также у визитеров были при себе листовки на английском языке с критикой США и НАТО. Часовые задержали Куркина и Попко на плацу уже через несколько минут после того, как те проникли на базу.

Два дня спустя обоих арестовали по подозрению в шпионаже и попытке террористических действий в составе группы по предварительному сговору. Тогдашний министр обороны Раймонд Вейонис, 8 июля 2015 года ставший президентом Латвии, назвал инцидент в Адажи "составной частью гибридной войны", попыткой вовлечь в нее людей, которые могли бы дискредитировать Латвию и ее армию.

Однако позднее действия Куркина и Попко были переквалифицированы в хулиганство в группе лиц.

8 июля 2015 года по делу о проникновении на военную базу был задержан Линдерман. Его обвинили в пособничестве акции другороссов. Линдерман - уроженец Риги. В 1997 году он вступил в Национал-большевистскую партию Эдуарда Лимонова, а в 2003-м, незаконно въехав в Россию, стал фактически вторым лицом в НБП. В России в отношении Линдермана возбудили ряд уголовных дел, однако в итоге в 2008 году депортировали в Латвию.

В Латвии Линдерман активно включился в пророссийскую деятельность, образовав и возглавив Движение 13 января (в дальнейшем - партия "За родной язык!"). Самой громкой инициативой активиста стало проведение в феврале 2012 года общенационального референдума о наделении русского языка статусом второго государственного. Референдум провалился: 74,8 процентов проголосовавших выступили против. После начала российской агрессии на Украине Линдерман занял промосковскую позицию. На своей странице в Фейсбуке он с одобрением отзывался о гражданах Латвии, отправившихся воевать в Донбасс на стороне боевиков.

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04.08.2017
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