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Германия предложила добавить в санкционный список Евросоюза несколько российских компаний и граждан, причастных к поставке в Крым турбин Siemens. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе.

По сведениям агентства, в перечень могут включить нескольких чиновников министерства энергетики и неназванную российскую компанию, которая занималась доставкой турбин.

Как сообщается, представители стран ЕС могут рассмотреть вопрос о новых санкциях в Брюсселе в среду. Для введения новых ограничений их должны одобрить все 28 стран - членов Евросоюза.

В воскресенье немецкая газета Bild am Sonntag писала, что правительство Германии пригрозило Москве ухудшением отношений в случае установки турбин Siemens в Крыму.

6 июля стало известно, что две из четырех турбин производства завода "Сименс - технологии газовых турбин" - совместного предприятия Siemens и петербургской компании "Силовые машины", - которые согласно контракту должны были быть установлены на строящейся электростанции в Тамани, прибыли морем в Севастополь. В Siemens заверили, что "примут оперативные меры, чтобы предотвратить незаконное использование оборудования". В частности, концерн пообещал не участвовать в монтаже турбин и не обеспечивать их гарантийное обслуживание.

10 июля в Siemens заявили, что не давали согласия на поставку турбин на аннексированный украинский полуостров, а компания "Технопромэкспорт", с которой заключался контракт, за последние несколько месяцев неоднократно письменно подтверждал, что в Крым оборудование не попадет. Концерн сообщил, что привлечет контрагента к ответственности.

На другой день Siemens подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Технопромэкспорту" и "Сименсу - технологиям газовых турбин".

Тогда же посол Германии в России Рюдигер фон Фрич заявил, что расследовать обстоятельства поставок, нарушающих санкции ЕС, должны не германские, а российские власти. "Если то, что произошло, - правда, то Siemens была серьезно обманута, и это было нарушением контракта, серьезным подрывом доверия и очень сильным ударом по инвестициям в Россию", - отметил дипломат.

13 июля Reuters сообщило, что на судне, пришвартованном в порту Феодосии, обнаружены четыре объекта цилиндрической формы, накрытые брезентом. По форме и размерам эти объекты длиной несколько метров каждый соответствуют турбинам Siemens, фотографии которых опубликованы в открытом доступе, и генераторам к ним - генераторы поставляются в комплекте с турбинами.

В тот же день гендиректор "Силовых машин" Роман Филиппов был допрошен в ФСБ как подозреваемый по делу о разглашении государственной тайны. Как утверждается в деле, топ-менеджер ознакомил посторонних лиц с некими документами, содержащими секретные сведения - намеренно или по неосторожности, не уточнялось. После допроса гендиректора отпустили под подписку о невыезде. 19 июля совет директоров предприятия уволил Филиппова. На другой день неофициальный источник сообщал, что бывшему топ-менеджеру могут вменить статью УК о халатности. Собираются ли ее инкриминировать вместо статьи о разглашении государственной тайны или в дополнение к ней, не пояснялось.

21 июля Siemens подтвердил, что в аннексированный Крым доставлены все четыре турбины, согласно контракту предназначавшиеся для таманской электростанции. В этой связи концерн объявил, что выходит из капитала совместного предприятия "Интеравтоматика". Доля Siemens в этом предприятии составляет 45,72 процента. Именно "Интеравтоматика", заявили в концерне, реконструировала турбины, чтобы, скрыв их происхождение, обойти запрет на поставку техники в Крым.

Кроме того, Siemens объявил о прекращении поставок генерирующего оборудования российским фирмам, подконтрольным государству. Концерн разрывает соответствующие соглашения.

При этом в германской компании подчеркнули, что речи об уходе с российского рынка не идет.