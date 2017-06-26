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Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Петром Порошенко после встречи двух лидеров, прошедшей в Париже, назвал общеизвестным тот факт, что агрессию на Восточной Украине развязала Россия. Видеозапись пресс-конференции опубликована на сайте Елисейского дворца.

Аннексию Крыма Макрон расценил как силовой захват.

"Франция более чем когда-либо привержена территориальной целостности Украины в международно признанных границах и, как и ее партнеры по ЕС, не призна́ет аннексию Крыма, - подчеркнул президент. - Ситуация на востоке Украины в последние три года несет страдания гражданскому населению и представляет реальную угрозу безопасности Украины, Европы и, я думаю, России".

Макрон также заявил, что в рамках "нормандского формата" следует выработать новые условия урегулирования конфликта в Донбассе и Приазовье. Франция, как и Германия, заметил президент, глубоко вовлечены и переговорный процесс и ожидают реального выполнения минских договоренностей.

Следующая встреча "нормандской четверки", добавил Макрон, состоится либо в последних числах нынешнего месяца, либо в начале июля. Точная ее дата будет определена в ближайшие часы.

В начале пресс-конференции президент отметил важность фигуры французской королевы XI века Анны Ярославны, дочери Ярослава Мудрого, в украинско-французских отношениях. "Должен сказать вам, - обратился Макрон к Порошенко, - что между нашими странами очень давние отношения, очень глубокая история. И вы этому посвятили некоторое время сегодня, чтобы отдать должное Анне Киевской. Вы показали, насколько важна эта история ХI века, очень древняя, насколько глубоко коренятся наши давние отношения".

29 мая Владимир Путин в финале совместной пресс-конференции с Макроном назвал Анну Ярославну "русской Анной" и заявил, что история русско-французских отношений восходит именно к ней.

Порошенко на пресс-конференции упомянул проблему украинских политзаключенных. Он заметил, что в России в заключении находятся более 40 граждан Украины, а у боевиков ДНР и ЛНР - 128.