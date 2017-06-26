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новость В Вильнюсе беатифицирован сталинский узник епископ Матулёнис

26.06.2017
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Литовский епископ Теофилюс Матулёнис, узник сталинских лагерей, причислен к лику блаженных Римско-католической церкви. Как передает DELFI, процесс беатификации, начатый еще в 1990 году, завершился в воскресенье в Вильнюсе церемонией с участием тысяч паломников со всей страны.

Архиепископ Кайшядориса Теофилюс Матулёнис родился в 1873 году, учился в Санкт-Петербургской Римско-католической семинарии и академии, там же был рукоположен в 1900 году. В марте 1923 года Матулёнис был арестован по делу архиепископа Яна Феликса Цепляка и приговорен военным трибуналом к трем годам заключения. Отбывал наказание в Сокольнической и Лефортовской тюрьмах в Москве. В 1929 году Матулёнис был тайно рукоположен в сан епископа.

В 1929 году его арестовали в Ленинграде по обвинению в "нелегальных связях с лицами, проживавшими за границей, и в руководстве подпольной национально-шовинистической латышской школой". Матулёнис был осужден к 10 годам лагерей. В Соловецком лагере он совершал тайные богослужения в лесу. Больше года провел в штрафном изоляторе. В сентябре 1933 был освобожден в рамках обмена на советских шпионов и выехал в Литву.

В 1946 году Матулёнис был вновь врестован и приговорен к 7 годам заключения. Срок отбывал в Сиблаге и Владимирской тюрьме. В 1954 году отправлен в дом инвалидов под надзор госбезопасности. Лишь в мае 1956-го священнослужитель смог вернуться в Литву.

После освобождения жил в изоляции в Шедуве фактически под домашним арестом. Незадолго до смерти был возведен папой Иоанном XXIII в сан архиепископа. Умер в 1962 году.

В 1994 году бюст архиепископа Матулёниса был установлен в Кафедральном соборе Вильнюса.

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26.06.2017
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