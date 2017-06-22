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Лидеры ЕС договорились продлить экономические санкции против России на полгода
22.06.2017
Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
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Лидеры Европейского союза договорились продлить экономические санкции против России еще на полгода. Об этом сообщает председатель Евросовета Дональд Туск.

"Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России за то, что она в недостаточной степени выполняет минские договоренности", - написал Туск в своем твиттере.

Многочисленные источники на этой неделе сообщали, что лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе примут политическое решение пролонгировать санкции в отношении России на основе рекомендаций президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель и презентации ими оценки выполнения минских соглашений.

Решение будет оформлено Советом ЕС в течение нескольких дней и вступит в силу после официального опубликования.

Секторальные санкции Евросоюза, принятые из-за агрессии России на Украине, вступили в действие 1 августа 2014 года. Они были введены на срок 1 год. Ограничительные меры коснулись банковской и нефтяной сферы, оборонно-промышленного комплекса, продукции двойного назначения и сферы технологий. В частности, был введен запрет на поставки оборудования для нефтяной промышленности, на технологическое сотрудничество с Россией в разработке Арктического шельфа и сланцевых месторождений. ЕС также ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и экспорт технологий двойного назначения.

С тех пор санкционный список неоднократно расширялся. 19 декабря Совет ЕС в четвертый раз продлил секторальные санкции против России до 31 июля.

В понедельник на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел было утверждено решение на год продлить санкции в отношении аннексированных Россией Крыма и Севастополя. Таким образом, ограничения продолжат действовать до 23 июня 2018 года.

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22.06.2017
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