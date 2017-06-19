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новость Выборы во Франции: Макрон получил абсолютное большинство в парламенте

19.06.2017
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По итогам второго тура парламентских выборов во Франции члены партии Эмманюэля Макрона "Вперед, республика" займут 308 мест в Национальном собрании, их союзники из центристского "Демократического движения" Франсуа Байру выиграли 42 мандата. Таким образом, президентская коалиция получила абсолютное большинство в нижней палате - 350 мандатов из 577, сообщает BFM TV. Выборы проводятся по мажоритарной системе.

По предварительным данным, "Республиканцы" получают 136 депутатских мест, социалисты - 46. Ультралевая "Непокорная Франция" Жан-Люка Меланшона вместе с коммунистами получает 27 мандатов, ультраправый Национальный фронт - 8. Фракцию НФ возглавит лидер партии Марин Ле Пен, выигравшая выборы в своем округе на севере страны. Ее ближайший соратник, вице-президент партии Флориан Филиппо, проиграл кандидату от макроновской партии. Поражение потерпел и "республиканец" Тьерри Мариани, известный сторонник сближения с путинской Россией, ездивший в Крым после аннексии и добивавшийся отмены санкций.

В первом и втором турах зафиксирована рекордно низкая явка - 40,75 и 42 процента соответственно.

По подсчетам Le Monde, нижняя палата обновилась на три четверти - переизбраны всего 145 депутатов предыдущего созыва.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
19.06.2017
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