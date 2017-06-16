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новость Умер экс-канцлер Германии Гельмут Коль

16.06.2017
Гельмут Коль. Фото: helmut-kohl-kas.de
Гельмут Коль. Фото: helmut-kohl-kas.de
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В Германии умер бывший федеральный канцлер Гельмут Коль. Ему было 87 лет, он скончался у себя дома в Людвигсхафене. Об этом сообщает Bild.

Коль родился 3 апреля 1930 года в Людвигсхафене. В 1950 году поступил на юридический факультет Франкфуртского университета, а в 1951-м перешел в Гейдельбергский университет. В 1947 году будущий политик вступил в Христианско-демократический союз (ХДС), занимал ряд партийных постов. В 1969-1976 годах Коль возглавлял правительство земли Рейнланд-Пфальц. Начиная с середины 1970-х ХДС под руководством Коля стал возвращать себе власть в Германии. Будучи лидером оппозиции в Бундестаге, Коль смог объединить вокруг ХДС депутатов мелких партий, сформировать коалицию и получить большинство в парламенте.

В 1982-м Коль стал федеральным канцлером, сменив на этом посту Гельмута Шмидта. После выборов 1983 и 1987 годов созданнная вокруг ХДС коалиция сохраняла большинство в парламенте.

Будучи канцлером, Коль продолжил политику европейской интеграции и укрепления НАТО, однако стремился и к сближению с ГДР.

После падения Берлинской стены в 1989 году Коль предпринял решительные действия для скорейшего объединения Германии, которое завершилось 3 октября 1990 года. В декабре 1990-го на парламентских выборах вновь победил альянс Коля. Он стал, таким образом, первым федеральным канцлером объединенной Германии.

В 1994-м году Коль стал канцлером в четвертый раз. В это время Германия активно участвовала в процессах евроинтеграции, страна перешла на новую валюту евро.

В 1998-м ХДС проиграл выборы в парламент Социал-демократической партии. В 2002 году Коль не баллотировался в Бундестаг, завершив свою политическую карьеру.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
16.06.2017
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