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По итогам прошедших в четверг в Великобритании выборов ни одна партия не получила абсолютное большинство мест в Палате общин, сообщает Би-Би-Си. Таким образом, в стране возникла ситуация "подвешенного парламента".

Консервативная партия получила 316 из 650 мандатов, лейбористы - 265. Шотландская национальная партия получила 34 места в парламенте, либерал-демократы - 13. Другие партии и независимые кандидаты победили в 22 округах.

Консерваторы, до выборов имевшие 330 мест в Палате общин, лишились абсолютного большинства. Лейбористы улучшили свои позиции на 33 места. Шотландские националисты понесли самые крупные потери - в предыдущем парламенте у них было 56 голосов.

Глава лейбористов Джереми Корбин призывал премьера Терезу Мэй подумать об отставке. Также обсуждается возможность создания коалиционного правительства.

За последние три года это уже третье общенациональное голосование в Великобритании. Предыдущие парламентские выборы состоялись в 2015 году. 23 июня 2016 года за выход Британии из ЕС высказались 51,9 процента граждан, против - 48,1. При этом из четырех составных частей Соединенного Королевства сторонники Brexit получили большинство только в Англии и Уэльсе, тогда как Шотландия и Северная Ирландия выступили за продолжение членства в Евросоюзе. Так, в Шотландии противники Brexit набрали 62 процента голосов, сторонники - 38 процентов.

17 апреля Мэй предложила провести досрочные выборы. Лидер консерваторов, уверенно лидировавших по популярности во всех опросах, объяснила это стремлением к стабильности в период переговоров о выходе из ЕС. По словам Мэй, политические игры других партий мешали их успешному проведению и обостряют ситуацию внутри страны. Оппозиционная Лейбористская партия обещала заблокировать финальное соглашение о выходе из ЕС. Шотландская национальная партия обещала голосовать против договоренностей. Либерал-демократы угрожали завести работу парламента в тупик.

"Поэтому нам нужны всеобщие выборы. И нам нужны они сейчас, - заявила премьер-министр. - Страна действует как единое целое, а Вестминстер - нет". Оппозиционные политики приветствовали решение Мэй.

На следующий день британский парламент поддержал предложение Мэй о проведении досрочных парламентских выборов 8 июня. За законопроект проголосовали 522 депутата Палаты общин, против - 13.