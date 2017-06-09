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Также: Европа, Мир, Политика | Персоны: Тереза Мэй

новость В доме подвешенного

Консерваторы потеряли абсолютное большинство в британском парламенте
09.06.2017
Британский парламент. Фото: london-sights.net
Британский парламент. Фото: london-sights.net
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По итогам прошедших в четверг в Великобритании выборов ни одна партия не получила абсолютное большинство мест в Палате общин, сообщает Би-Би-Си. Таким образом, в стране возникла ситуация "подвешенного парламента".

Консервативная партия получила 316 из 650 мандатов, лейбористы - 265. Шотландская национальная партия получила 34 места в парламенте, либерал-демократы - 13. Другие партии и независимые кандидаты победили в 22 округах.

Консерваторы, до выборов имевшие 330 мест в Палате общин, лишились абсолютного большинства. Лейбористы улучшили свои позиции на 33 места. Шотландские националисты понесли самые крупные потери - в предыдущем парламенте у них было 56 голосов.

Глава лейбористов Джереми Корбин призывал премьера Терезу Мэй подумать об отставке. Также обсуждается возможность создания коалиционного правительства.

За последние три года это уже третье общенациональное голосование в Великобритании. Предыдущие парламентские выборы состоялись в 2015 году. 23 июня 2016 года за выход Британии из ЕС высказались 51,9 процента граждан, против - 48,1. При этом из четырех составных частей Соединенного Королевства сторонники Brexit получили большинство только в Англии и Уэльсе, тогда как Шотландия и Северная Ирландия выступили за продолжение членства в Евросоюзе. Так, в Шотландии противники Brexit набрали 62 процента голосов, сторонники - 38 процентов.

17 апреля Мэй предложила провести досрочные выборы. Лидер консерваторов, уверенно лидировавших по популярности во всех опросах, объяснила это стремлением к стабильности в период переговоров о выходе из ЕС. По словам Мэй, политические игры других партий мешали их успешному проведению и обостряют ситуацию внутри страны. Оппозиционная Лейбористская партия обещала заблокировать финальное соглашение о выходе из ЕС. Шотландская национальная партия обещала голосовать против договоренностей. Либерал-демократы угрожали завести работу парламента в тупик.

"Поэтому нам нужны всеобщие выборы. И нам нужны они сейчас, - заявила премьер-министр. - Страна действует как единое целое, а Вестминстер - нет". Оппозиционные политики приветствовали решение Мэй.

На следующий день британский парламент поддержал предложение Мэй о проведении досрочных парламентских выборов 8 июня. За законопроект проголосовали 522 депутата Палаты общин, против - 13.

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09.06.2017
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Виталий Портников

Голый народ

Виталий Портников, 09.01.2017

Это только первые примеры национального ребячества, которые приходят на ум. Уверен, что число таких примеров будет только множиться. Как будет множиться число людей, готовых проголосовать за собственные несбыточные мечты - а потом обвинять в их провале кого угодно, только не самих себя. Мы живем в совершенно новой андерсеновской сказке - сказке о голом народе.
Владимир Абаринов

Фунт лиха

Владимир Абаринов, 27.06.2016

Путин действительно подчеркивал в своих последних публичных заявлениях, что никак не вмешивается в британское волеизъявление. Однако в его разглагольствованиях хватает слов о том, что ЕC пляшет под дудку США, что европейцы жертвуют Брюсселю свой суверенитет и что чем учить его демократии, пусть поучат свою жену щи варить.
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