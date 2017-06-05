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Источник во властных структурах Македонии передал для публикации документы контрразведки, проливающие свет на российское вмешательство в дела этой страны. Досье опубликовано международным консорциумом журналистов Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Русская версия расследования вышла в "Новой газете".

Переданные документы подтверждают, что с 2008 года Москва вела активную тайную деятельность в Македонии, расширяя свое влияние и пытаясь помешать вступлению страны в НАТО. Отчеты составлены на основе прослушивания телефонов, наружного наблюдения и рассказов источников.

В течение последних девяти лет Македония "подвергается сильной подрывной пропаганде и разведывательной деятельности, осуществляемой через посольство России", говорится в недавнем докладе, подготовленном для главы македонской контрразведки. Масштабная "македонская операция" Москвы стартовала после неудачной попытки страны вступить в НАТО: в 2008 году это решение заблокировала Греция.

По данным македонской стороны, основную работу ведут три офицера СВР, которые получают указания из штаба в Белграде, и четыре сотрудника ГРУ со штабом в Софии. Их деятельность, судя по документам, координируется через посольство России в Скопье. В отчетах македонской контрразведки также указаны имена российских агентов, работающих под прикрытием информагентства ТАСС и Россотрудничества. Активное содействие Москве оказывает разведка Сербии.

Москва много лет занимались вербовкой бывших и действующих сотрудников македонской армии и полиции, чтобы "создать критическую массу людей с военной подготовкой и в нужный политический момент использовать их в российских интересах", говорится в отчетах. Кроме того, для дестабилизации страны и продвижения российских интересов использовался подкуп журналистов местных СМИ.

Россия нацелена на "создание полосы нейтральных стран на Балканах", пояснил российский посол Олег Щербак в разговоре с одним из македонских дипломатов. Этот разговор, пересказанный в отчете контрразведки, состоялся 7 апреля этого года.

В конце апреля затяжной политический кризис в Македонии завершился силовыми столкновениями в парламенте. Россия долгое время поддерживала правительство Николы Груевского, лидера националистической партии ВМРО-ДПМНЕ. В 2015 году премьер ушел в отставку из-за обвинений в незаконной массовой прослушке. Груевский и ряд его соратников находятся под следствием по обвинениям в коррупции. После неудачных попыток утвердить коалиционное правительство сторонники Груевского штурмовали парламент. Среди раненых был лидер Социал-демократического союза Македонии Зоран Заев, который в итоге возглавил правительство.