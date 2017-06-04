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Также: Европа, Интернет, Право, Свобода слова, Террор, Мир, Общество, СМИ, Происшествия, Политика | Персоны: Тереза Мэй

новость Тереза Мэй: Ответ на теракты - регулирование интернета

04.06.2017
Тереза Мэй. Фото: gov.uk
Тереза Мэй. Фото: gov.uk
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Ответом на волну террора должны стать новые международные соглашения по регулированию интернета, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй. Полный текст выступления премьера опубликован на ее фейсбук-странице.

"Мы не можем предоставить этой идеологии (исламизма. - Ред.) укрытие для вызревания. Между тем именно это обеспечивают ей интернет и крупные компании, предоставляющие интернет-услуги, - заявила глава британского правительства. - Мы должны совместно с нашими союзниками - властями демократических стран - выработать международные соглашения по регулированию киберпространства, чтобы предотвратить распространение экстремизма и планирование терактов. И у себя дома мы должны сделать все возможное, чтобы снизить риски онлайн-экстремизма".

По словам Мэй, идеология джихада извращает исламские ценности, объявляя их несовместимыми с западными. Этой идеологии ненависти следует противопоставить "британские ценности плюрализма", подчеркнула Мэй. Борьба с терроризмом имеет также военную составляющую, напомнила Мэй: это операции против "Исламского государства" в Ираке и Сирии. При этом Британия должна принять внутриполитические меры по борьбе с исламским экстремизмом, покончив с "излишней толерантностью" в отношении исламизма, полагает премьер. Она высказалась за расширение полномочий полиции и спецслужб - в частности, за продление сроков задержания по террористическим и иным уголовным делам без предъявления обвинений.

Как отмечает британская пресса, Мэй впервые открыто выступила за ужесточение международного законодательства в области интернет-регулирования.

Комментарии 25 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
04.06.2017
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