О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.261300.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.261300.html
Также: Европа, Украина, Политика, Мир

новость Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение об ассоциации Украины с ЕС

30.05.2017
Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза
Реклама

Сенат Нидерландов одобрил ратификацию соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Об этом сообщает УНИАН.

Рассмотрение вопроса состоялось во время пленарного заседания верхней палаты голландского парламента. Депутаты голосовали вставанием с мест. Было видно, что "за" проголосовало значительное большинство, поэтому председатель сената Анки Брукерс-Кнол объявила о принятии акта. Сенат Нидерландов состоит из 75 депутатов.

Теперь решение должен подписать король страны, после чего оно вступит в силу после публикации в Государственном журнале.

23 февраля правительственный закон о ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС поддержала палата представителей парламента Нидерландов.

Нидерланды было единственной страной Евросоюза, не ратифицировавшей соглашение. После того, как все страны одобрят документ, его будет должен утвердить Совет Евросоюза.

6 апреля 2016 года в стране прошел референдум о ратификации соглашения Украина-ЕС. Явка составила 32,28 процента избирателей. Из них 61 процент проголосовал против.

14 апреля того же года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о намерении начать переговоры с европейскими странами по внесению изменений в соглашение. 19 апреля отзыва законопроекта о ратификации соглашения удалось избежать: парламент страны дал правительству время на принятие решения по итогам референдума.

Оставить комментарий Обсудить
30.05.2017
новость Новости по теме
19.04.2016 Нидерланды: отклонить законопроект об ассоциации Украины с ЕС не удалось →
14.04.2016 Нидерланды намерены изменить соглашение об ассоциации с Украиной →
07.04.2016 Жители Нидерландов выступили против ассоциации ЕС с Украиной →
Фото и Видео
29532
Play own
Киев против "Бессмертного полка"
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29015
Play own
Дед Пихто о поэзии экстремизма
28732
Play own
Дело Севастиди в Верховном суде
Реклама
Выбор читателей
новость Суд отклонил ходатайства Навального
Алексей Навальный и Алишер Усманов
новость CNN: У России есть компромат на Трампа
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
новость Срок по делу о джихаде в Дагестане
Нариман Баширов после задержания. Фото: life.ru
статья Операция "Мальчик"
Илья Мильштейн
новость Шествие в Черемушках: ВИДЕО
Шествие против реновации. Фото: Грани.Ру
статья Мощи в доме Путина
РЕКЛАМА
Loading...
новость Не гневите епископа Нектария
Епископ Нектарий. Фото: livnyeparhia.com
новость На Поклонскую жалуются в Думу
Алексей Учитель и Наталья Поклонская
статья Языковой заговор
Владимир Абаринов
новость Маккейн: Путин опасней ИГ
Джон Маккейн. Фото: twitter.com/SenJohnMcCain
новость Стенин оправдан
Игорь Стенин у входа в ИК-10 в Астрахани, 09.09.2016. Фото: kavkaz-uzel.eu
новость Конец панамского диктатора
Мануэль Норьега в американской тюрьме. Источник: Википедия
новость Ураган в столичном регионе
Ликвидация последствий урагана. Фото: mchs.gov.ru
новость Макрон за чеченских геев
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
статья Разочарование в Украине
Виталий Портников
новость Молдавия высылает пятерых дипломатов
Посольство России в Кишиневе. Фото: russkaya-moldova.ru
новость ЕСПЧ защитил избирателей Питера
Здание ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
новость Калининград: аресты по делу БАРСа
Александр Оршулевич. Фото с личной ВК-страницы
новость Дела против родителей чтеца "Гамлета"
Оскар Миронов. Кадр видеозаписи
в блоге Ответ члену СПЧ
39