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новость В окно из Европы

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 38 тысяч евро за нарушения на выборах в Госдуму 2011 года
30.05.2017
Здание ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
Здание ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
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Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу группы жителей Петербурга на нарушения во время выборов в Госудуму и заксобрание города в декабре 2011 года и обязал Россию выплатить им 38 тысяч евро. Решение по делу "Давыдов и другие против России" размещено на сайте ЕСПЧ.

Одиннадцать заявителей, среди которых бывшие кандидаты в заксобрание от "Справедливой России", члены участковых комиссий с правом решающего голоса и простые избиратели, жаловались на фальсификацию итогов голосования в пользу парти и власти в нескольких территориальных комиссиях. По официальному объяснению, несовпадения возникли после того, как эти комиссии пересчитали голоса.

По мнению истцов, были нарушены статья 3 протокола № 1 к Европейской конвенции (право на свободные выборы) и статья 13 конвенции (право на эффективное средство правовой защиты). Кроме того, два заявителя указали, что власти пытались отговорить их подавать жалобы в Страсбург, нарушив 34 конвенции (право на индивидуальное ходатайство). В решении отмечается, что перед тем, как обратиться в ЕСПЧ, истцы жаловались в горизбирком и прокуратуру, но у них не получилось добиться пересмотра результатов голосования и уголовного преследования фальсификаторов.

В октябре 2014 года правительство России отказалось отвечать на вопросы ЕСПЧ по жалобе петербургских избирателей. Суд интересовали подробности пересчета голосов. Российские власти заявили, что вопросы, касающиеся внутренних процедур проведения выборов, не относятся к компетенции ЕСПЧ.

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30.05.2017
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