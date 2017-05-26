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Высокий Суд Лондона выдал ордер на арест бывшего следователя МВД Павла Карпова, который вел дело юриста Сергея Магнитского, в связи с "неуважением к суду и неповиновением". Об этом говорится в сообщении проекта Law and Order in Russia.

Карпов не выплатил 650 тысяч фунтов судебных издержек, которые британский инвестиционный фонд Hermitage Capital понес в ходе защиты по иску бывшего следователя.

В мае 2012 года Карпов подал иск о диффамации к Hermitage Capital, а также директору этого фонда Уильяму Браудеру и управляющему партнеру консалтинговой фирмы Firestone Duncan Джемисону Файерстоуну. В октябре 2013-го Высокий суд Лондона отклонил иск, расценив заявление бывшего следователя как злоупотребление правосудием, предпринятое с целью добиться исключения из списка Магнитского, и обязал Карпова возместить ответчикам судебные издержки.

Однако Карпов не предпринял никаких шагов для выполнения постановления. На следующее заседание Высокого суда Лондона он не явился, послав юристам фонда "издевательские стихи" собственного сочинения. В сентябре 2016 года Карпова приговорили к трем месяцам тюрьмы за неуважение к суду с отсрочкой отбытия наказания до 1 декабря. На слушании в декабре 2016 года он также отсутствовал.

В феврале 2015 года Карпов подал новый иск к Hermitage Capital, Браудеру и Файерстоуну - на этот раз в Мещанский райсуд Москвы. Заявленная сумма составила 6 миллиардов 163 миллиона 939 тысячи рублей.

Как утверждал бывший следователь, сумма, заявленная им, основывается на данных некоей независимой аудиторской компании, подсчитавшей, сколько раз в интернете просмотрели видеосюжеты, в которых Карпова обвиняют в смерти Сергея Магнитского. За каждый просмотр он потребовал с ответчиков по 100 рублей.