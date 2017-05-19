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новость Изнасилование износилось

Шведская прокуратура прекратила следствие по делу Ассанжа
19.05.2017
Джулиан Ассанж. Фото: usasnich.com
Джулиан Ассанж. Фото: usasnich.com
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Шведская прокуратура закрыла уголовное дело об изнасиловании, возбужденное в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает Би-Би-Си. В окружной суд Стокгольма подан запрос об отмене ордера на его арест.

Как отмечается на сайте сторонников Ассанжа, это стало возможно из-за решения рабочей группы ООН по вопросам заключения под стражу. В феврале 2016 года эта группа пришла к выводу, что Швеция и Великобритания лишают Ассанжа права на свободу.

В декабре 2010 года Ассанж был арестован в Великобритании. Спустя 10 дней его освободили под залог в 240 тысяч фунтов до рассмотрения вопроса об экстрадиции.

Суды продолжались полтора года. В мае 2012 года Верховный суд Великобритании окончательно отклонил апелляцию Ассанжа на решение о его экстрадиции в Швецию.

В августе 2012 года правительство Эквадора предоставило Ассанжу политическое убежище. С тех пор он укрывается в посольстве этой страны в Лондоне. По его словам, он опасается возможной экстрадиции из Швеции в США, где против него выдвинуты обвинения в связи с разглашением секретных документов.

В январе Ассанж пообещал согласиться на экстрадицию в США, если президент Барак Обама помилует Челси Мэннинг, осужденную в 2010 году на 35 лет за шпионаж и кражу секретных документов. "Если Обама помилует Мэннинг, Ассанж согласится на экстрадицию в США, вопреки неконституционным обвинениям Минюста", - говорилось в сообщении Wikileaks.

17 января Обама сократил срок наказания бывшего аналитика разведки армии США Брэдли Мэннига, в тюрьме сменившего пол и взявшего имя Челси, почти на 30 лет. В ходе своей последней пресс-конференции в качестве президента Обама заявил, что смягчение приговора не было связано с обещаниями Ассанжа. Он отметил, что Мэннинг уже отсидела "серьезный срок" и "правосудие свершилось". 17 мая Мэннинг вышла на свободу.

Однако Ассанж отказался от экстрадиции в США. Он заявил, что американские власти не выполнили его требования полностью. "Несомненно, Барак Обама не сделал того, чего добивался Ассанж, - заявил представитель WikiLeaks в США Барри Поллак. - Ассанж говорил, что Челси вообще никогда не следовало привлекать к ответственности и приговаривать к десяткам лет в тюрьме. Ее нужно было отпустить немедленно".

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
19.05.2017
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