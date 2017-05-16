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новость В Гаагский трибунал подано заявление на Кадырова в связи с преследованиями ЛГБТ

16.05.2017
Гаагский трибунал. Фото Винсента ван Зейста/Википедия
Гаагский трибунал. Фото Винсента ван Зейста/Википедия
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Три французские ЛГБТ-ассоциации - Stop homophobie, Mousse и Comité Idaho France - направили в Международный уголовный суд в Гааге заявление, в котором обвинили главу Чечни Рамзана Кадырова в геноциде в связи с преследованием геев в регионе. Об этом сообщает Le Monde.

Адвокат заявителей Этьен Десульер назвал Кадырова "логистом геноцида", причастным к организации секретных тюрем для уничтожения гомосексуалов. В свою очередь, президент Comité Idaho France Александр Марсель назвал политику, проводимую в Чечне в отношении ЛГБТ, "нацистской".

1 и 5 апреля в "Новой газете" были опубликованы две статьи Елены Милашиной о жестоких преследованиях геев в Чечне. Журналистка писала о массовых задержаниях, пытках и убийствах гомосексуалов. Затем в нескольких СМИ появились свидетельства ЛГБТ, спасшихся из Чечни.

20 апреля Кадыров на встрече с Владимиром Путиным назвал эти публикации "провокационными".

Между тем 24-го числа верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что российская власть ответственна за защиту геев в Чечне. 2 мая канцлер Германии Ангела Меркель призвала Путина вмешаться в ситуацию, "чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств". На другой день стало известно, что с аналогичным призывом к главе российского МИДа Сергею Лаврову обратились его коллеги из пяти европейских стран: Великобритании, Германии, Нидерландов, Франции и Швеции.

5 мая Путин пообещал обсудить проблему с генпрокурором Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым. Это было первое публичное высказывание главы государства о преследованиях геев в Чечне.

Фактически, однако, никакого расследования репрессий до сих пор не начато.

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
16.05.2017
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