О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.259470.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.259470.html
Также: Европа, Мир, Право, Политика, Общество

новость От въезда к въезду

Турция приостанавливает дипломатические контакты с Нидерландами
14.03.2017
Нуман Куртулмуш. Фото: byegm.gov.tr
Нуман Куртулмуш. Фото: byegm.gov.tr
Реклама

Турция вынуждена приостановить дипломатические контакты на высоком уровне с Нидерландами на фоне продолжающегося дипломатического конфликта. Об этом заявил турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш, сообщает Би-Би-Си.

"Мы делаем ровно то же самое, что делают и они по отношению к нам. Мы не позволим рейсам с дипломатами из Нидерландов приземляться в Турции или использовать наше воздушное пространство. Создавшие этот кризис несут ответственность за его урегулирование", - сказал Куртулмуш.

Министр подчеркнул, что Анкара требует от властей Нидерландов извинений за отказ впустить в страну высших турецких чиновников. "Принято решение не пускать в Турцию посла Нидерландов, находящегося в отпуске, пока не будут выполнены наши требования, - сказал Куртулмуш. - Правительство рекомендовало парламенту распустить межпарламентскую группу дружбы с Нидерландами".

Министр также заявил о возможности пересмотра соглашения с Евросоюзом о миграции.

11 марта правительство Нидерландов отозвало разрешение на посадку самолета главы МИДа Турции Мевлюта Чавушоглу. Власти заявили, что визит чиновника в Роттердам несет общественную опасность.

Турецкие власти планировали провести серию митингов с участием министров, чтобы убедить проживающих в Европе соотечественников поддержать изменения в Конституцию на референдуме, намеченном на 16 апреля. Однако мэр Роттердама Ахмед Абуталеб запретил проведение митинга в связи с трудностью обеспечения безопасности и заявил, что власти страны не разрешат главе турецкого МИДа участвовать в нем.

После этого Чавушоглу пригрозил Нидерландам введением строгих санкций в случае запрета на въезд в страну. В Гааге на это заметили, что в такой ситуации "достижение разумного решения невозможно".

Позже в тот же день полиция остановила в Роттердаме автомобиль с турецким министром по делам семьи и социальной политики Фатмой Бетюль Сайян Кайя. Она приехала из Германии и намеревалась попасть в консульство Турции, около которого ее ожидали несколько десятков соотечественников. Однако полицейские заставили ее вернуться в Германию, а демонстрантов разогнала. Протестующие бросали в правоохранителей бутылки и камни. К разгону были привлечены конные подразделения, а также полицейские с собаками и водометами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Нидерландов "столь же робки, сколь трусливы", и назвал отказ впустить Чавушоглу "пережитками нацизма и фашизма". Временного поверенного в делах Нидерландов в Анкаре Дана Хёйсингу вызвали в МИД Турции в связи с инцидентом.

В воскресенье Эрдоган призвал международные организации ввести санкции против Нидерландов. Он сказал, что Нидерланды ведут себя как банановая республика, и подверг критике европейские страны, за то что они не осудили официальную Гаагу за выдворение турецких министров.

Лидер оппозиционной Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу призвал правительство приостановить отношения с Нидерландами. "Этот вопрос не имеет никакого отношения к референдуму. Это национальный вопрос. Долг любой политической партии - независимо от того, правая она или левая, - защищать права Турции. Мы готовы его исполнить", - заявил он.

Между тем Чавушоглу, выступая на встрече с соотечественниками во французском городе Мец, вслед за Эрдоганом обвинил официальную Гаагу в фашизме. "Нидерланды называют центром демократии, но я бы поставил такое определение в кавычки, потому что на самом деле это центр фашизма", - сказал чиновник. Он заверил, что Турция будет продолжать давление на Нидерланды до тех пор, пока не получит извинений.

Голландский премьер-министр Марк Рютте заявил, что сделает все, чтобы уменьшить конфронтацию, которую он назвал худшим событием из случившихся с его страной за многие годы. Идею извинений он назвал "странной". "Этот человек (Эрдоган. - Ред.) вчера представил нас фашистами, а страну - нацистской. Я намерен погасить конфликт, но приносить извинений не буду", - пояснил он.

Оставить комментарий Обсудить
14.03.2017

новость Новости по теме
12.03.2017 Эрдоган призывает ввести санкции против Нидерландов →
11.03.2017 Нидерланды отказали во въезде главе турецкого МИДа →
21.01.2017 Парламент Турции одобрил поправки о переходе к президентской республике →
10.12.2016 Правящая партия Турции намерена изменить конституцию и усилить власть президента →
25.11.2016 Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для беженцев →
25.07.2016 Amnesty International: Задержанные в Турции подвергаются избиениям и пыткам →
21.07.2016 Эрдоган ввел в Турции чрезвычайное положение на три месяца →
20.07.2016 В Турции после неудавшегося переворота задержаны или уволены 45 тысяч человек →
18.03.2016 Турция и ЕС договорились о мерах по разрешению кризиса с беженцами →
Фото и Видео
28640
Play own
Крым: оккупанты против "экстремистов"
28603
Play own
Акция памяти Немцова в Киеве
28602
Play own
Марш против оккупации Крыма
28504
Play own
Блокада Донбасса
Реклама



Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Американский онанизм
новость Роковая ошибка летчика
Самописец Ту-154 извлекают из моря. Кадр "Вестей"
статья Внезапная правда о "Норд-Осте"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Задержание участников блокады
Задержание участников блокады. Кадр съемки украинской полиции
РЕКЛАМА
Loading...
новость Исаакий требуют освободить к Пасхе
Митинг против передачи Исаакия. Кадр Грани-ТВ
новость Первые учения Росгвардии
Виктор Золотов. Фото rosgvard.ru
в блоге Презренный Февраль
383
новость Как надавить на Россию
СИЗО-1 в Симферополе. Фото: wikimapia.org
новость Украинцы замуровали Сбербанк
Акция "Национального корпуса" у Сбербанка России в Киеве. Фото: nationalcorps.org
новость Самойлову проверит СБУ
Юлия Самойлова. Фото: vokrug.tv
статья Батька испугался "тунеядцев"
Виталий Портников
новость "Норд-Ост": признание прокурора
Отравленный заложник "Норд-Оста". Кадр фильма "Московская осада"
новость Неугодные сайты замедлят
Компьютер. Фото: gov.ru
новость Соколовский в суде: ВИДЕО
Руслан Соколовский. Фото: znak.com
новость ЕС продлил санкции
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Фото: europahouse-tm.eu
новость В Донецке умер основатель ДНР
Владимир Макович. Фото: dialog.ua
новость Школьники в плену кадыровцев
МВД по Чечне. Фото: "Яндекс.Карты"
новость Цхинвали избавляется от "армии"
Леонид Тибилов и Владимир Путин подписывают договор о "союзничестве и интеграции". Фото: kremlin.ru
новость Российские наемники в Ливии
Олег Криницын. Фото: a-rsb.ru
новость Географические штудии Госдумы
Госдума. Фото Граней.Ру