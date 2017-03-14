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Турция вынуждена приостановить дипломатические контакты на высоком уровне с Нидерландами на фоне продолжающегося дипломатического конфликта. Об этом заявил турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш, сообщает Би-Би-Си.

"Мы делаем ровно то же самое, что делают и они по отношению к нам. Мы не позволим рейсам с дипломатами из Нидерландов приземляться в Турции или использовать наше воздушное пространство. Создавшие этот кризис несут ответственность за его урегулирование", - сказал Куртулмуш.

Министр подчеркнул, что Анкара требует от властей Нидерландов извинений за отказ впустить в страну высших турецких чиновников. "Принято решение не пускать в Турцию посла Нидерландов, находящегося в отпуске, пока не будут выполнены наши требования, - сказал Куртулмуш. - Правительство рекомендовало парламенту распустить межпарламентскую группу дружбы с Нидерландами".

Министр также заявил о возможности пересмотра соглашения с Евросоюзом о миграции.

11 марта правительство Нидерландов отозвало разрешение на посадку самолета главы МИДа Турции Мевлюта Чавушоглу. Власти заявили, что визит чиновника в Роттердам несет общественную опасность.

Турецкие власти планировали провести серию митингов с участием министров, чтобы убедить проживающих в Европе соотечественников поддержать изменения в Конституцию на референдуме, намеченном на 16 апреля. Однако мэр Роттердама Ахмед Абуталеб запретил проведение митинга в связи с трудностью обеспечения безопасности и заявил, что власти страны не разрешат главе турецкого МИДа участвовать в нем.

После этого Чавушоглу пригрозил Нидерландам введением строгих санкций в случае запрета на въезд в страну. В Гааге на это заметили, что в такой ситуации "достижение разумного решения невозможно".

Позже в тот же день полиция остановила в Роттердаме автомобиль с турецким министром по делам семьи и социальной политики Фатмой Бетюль Сайян Кайя. Она приехала из Германии и намеревалась попасть в консульство Турции, около которого ее ожидали несколько десятков соотечественников. Однако полицейские заставили ее вернуться в Германию, а демонстрантов разогнала. Протестующие бросали в правоохранителей бутылки и камни. К разгону были привлечены конные подразделения, а также полицейские с собаками и водометами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Нидерландов "столь же робки, сколь трусливы", и назвал отказ впустить Чавушоглу "пережитками нацизма и фашизма". Временного поверенного в делах Нидерландов в Анкаре Дана Хёйсингу вызвали в МИД Турции в связи с инцидентом.

В воскресенье Эрдоган призвал международные организации ввести санкции против Нидерландов. Он сказал, что Нидерланды ведут себя как банановая республика, и подверг критике европейские страны, за то что они не осудили официальную Гаагу за выдворение турецких министров.

Лидер оппозиционной Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу призвал правительство приостановить отношения с Нидерландами. "Этот вопрос не имеет никакого отношения к референдуму. Это национальный вопрос. Долг любой политической партии - независимо от того, правая она или левая, - защищать права Турции. Мы готовы его исполнить", - заявил он.

Между тем Чавушоглу, выступая на встрече с соотечественниками во французском городе Мец, вслед за Эрдоганом обвинил официальную Гаагу в фашизме. "Нидерланды называют центром демократии, но я бы поставил такое определение в кавычки, потому что на самом деле это центр фашизма", - сказал чиновник. Он заверил, что Турция будет продолжать давление на Нидерланды до тех пор, пока не получит извинений.

Голландский премьер-министр Марк Рютте заявил, что сделает все, чтобы уменьшить конфронтацию, которую он назвал худшим событием из случившихся с его страной за многие годы. Идею извинений он назвал "странной". "Этот человек (Эрдоган. - Ред.) вчера представил нас фашистами, а страну - нацистской. Я намерен погасить конфликт, но приносить извинений не буду", - пояснил он.