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новость Кабмин Британии: Должность министра борьбы с подрывной деятельностью не вводилась

13.03.2017
Резиденция премьер-министра Британии на Даунинг-стрит, 10. Фото: defenceimagery.mod.uk
Резиденция премьер-министра Британии на Даунинг-стрит, 10. Фото: defenceimagery.mod.uk
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Пресс-служба кабинета министров Великобритании опровергла ранее появившиеся в The Times сведения о том, что учреждена должность министра борьбы с подрывной деятельностью и на этот пост назначен Бен Гаммер. Такую информацию передает Би-Би-Си.

"Это сообщение не просто ошибочно - оно полностью не соответствует действительности", - цитирует радиостанция комментарий пресс-службы правительства.

Гаммер является членом кабинета министров уже с прошлого года, пояснили Би-Би-Си, и с того же времени отвечает среди прочего за вопросы кибербезопасности. "Никаких новых назначений или изменений в последнее время не было и не ожидается", - заверили в Уайтхолле.

Свою информацию The Times опубликовала в ночь на понедельник. Как утверждалось, обязанностью Гаммера на министерском посту будет "защищать целостность демократической жизни Великобритании", в том числе выявляя и пресекая возможные кибератаки во время выборов. В Лондоне, заявлялось в публикации, опасаются, что Россия вмешается в выборы, а также будет распространять дезинформацию, способную "дестабилизировать демократию".

12 марта глава британского МИДа Борис Джонсон заявил, что у Лондона нет доказательств, подтверждающих причастность Москвы к хакерским атакам на государственные институты западных стран. Однако, добавил министр, "Россия способна на это".

В конце минувшей недели премьер-министр Британии Тереза Мэй призвала Европейский союз к более тесному сотрудничеству с западнобалканскими странами для эффективного противостояния "кампаниям дезинформации" со стороны России. Возросшая нестабильность в регионе угрожает коллективной безопасности ЕС, заметила британский лидер.

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13.03.2017

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