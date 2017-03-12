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Также: Европа, Право, Экономика, Мир, Общество, Политика | Персоны: Тереза Мэй

новость СМИ: Британия потребует у ЕС возврата 11 миллиардов долларов

12.03.2017
Биг Бен и Парламент. Фото с сайта www.travelone.ru
Биг Бен и Парламент. Фото с сайта www.travelone.ru
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Великобритания потребует от Евросоюза вернуть средства, хранящиеся в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ). Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники на Даунинг-стрит. Как утверждается, премьер-министр Тереза Мэй потребует возврата этих средств сразу же после объявления о запуске процедуры Brexit.

Доля Британии в ЕИБ равна 16 процентам. Это примерно 9 миллиардов фунтов стерлингов, или 11 миллиардов долларов.

В феврале Евросоюз заявил о намерении не начинать переговоры о торговых отношениях с Соединенным Королевством, пока оно не согласится выплатить 60 миллиардов евро в бюджет ЕС. Однако в Лондоне указали, что закона или соглашения, обязывающих выплатить эти средства, не существует. Напротив, заявлялось в документе, Евросоюз должен вернуть Британии ее долю в капитале Европейского инвестиционного банка.

По итогам голосования, прошедшего 23 июня 2016 года, за выход Британии из ЕС высказались 51,9 процента подданных, против - соответственно 48,1 процента. При этом из четырех составных частей Соединенного Королевства сторонники Brexit получили большинство только в Англии и Уэльсе, тогда как Шотландия и Северная Ирландия выступили за продолжение членства в Евросоюзе. Так, в Шотландии противники Brexit набрали 62 процента голосов, сторонники - 38 процентов.

На другой день премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил о намерении покинуть пост. 13 июля королева Елизавета II приняла его отставку, назначив премьером министра внутренних дел Мэй.

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12.03.2017

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