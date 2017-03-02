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новость Швеция частично восстановит воинский призыв из-за военной активности России

02.03.2017
Шведские военные. Фото: forsvarsmakten.se
Шведские военные. Фото: forsvarsmakten.se
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Власти Швеции решили частично возобновить действие воинской повинности, которая была отменена в 2010 году. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на представителя Министерства обороны Швеции Маринетт Радебо.

Возвращение к практике воинского призыва было вызвано "изменением обстановки вокруг, одна из причин этого - военная активность России", подчеркнула Радебо. По ее словам, 70 процентов шведских парламентариев выступает за укрепление армии страны.

С 1 января 2018 года на службу будут призваны около 4 тысяч юношей и девушек. Их выберут из 13 тысяч человек 1999 года рождения, которым предложат пройти психологические и физические тесты.

Призывники будут служить 9-12 месяцев. Цель призыва - мотивировать молодежь становиться военными профессионалами и пополнять мобилизационный резерв.

В Швеции был обязательный военный призыв до 2010 года. Тогда призывали только мужчин.

В апреле 2015 года министры обороны пяти стран Северной Европы - Швеции, Норвегии, Исландии, Дании и Финляндии - опубликовали совместную декларацию о необходимости противодействия России. В документе говорилось о российской агрессии против Украины и незаконной аннексии Крыма. "Они показали, что готовы использовать военную силу для достижения политических целей, даже в нарушение норм международного права", - констатировали министры, говоря о политике российских властей.

Для противодействия России авторы декларации предложили проводить больше совместных учений, активнее обмениваться разведывательной информацией и сотрудничать в борьбе с кибератаками. В заявлении также отмечалась необходимость сотрудничества со странами Балтии.

В июле 2015 года посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев заявил, что Россия примет "военные контрмеры" в случае вступления Швеции в НАТО. Так посол прокомментировал результаты соцопроса, согласно которым число высказавшихся за вступление в альянс шведов возросло до трети. Еще в 2012 году за присоединение к НАТО были лишь 17 процентов жителей страны.

Посол посетовал на "антироссийскую кампанию", якобы развернутую западными СМИ. "Россия часто описывается как злоумышленник, который только думает о ведении войн и угрожает другим. Но я могу гарантировать, что Швеция, имеющая внеблоковый статус, не является частью каких-либо военных планов российских властей. Швеция не служит целью для наших вооруженных сил", - сказал он.

Тем не менее посол подчеркнул, что, если Швеция откажется от нейтралитета и вступит в западный альянс, Россия будет принимать контрмеры. Татаринцев сослался на слова президента Владимира Путина о том, что в случае расширения НАТО России придется прибегнуть к реакции военного характера и переориентировать свои войска и ракеты. "Страна, которая присоединяется к НАТО, должна быть осведомлена о рисках, которым она подвергает себя", - заявил посол.

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02.03.2017

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