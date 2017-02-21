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новость Суд в Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена Фирташа в США

21.02.2017
Дмитрий Фирташ. Фото NEWSru.ua
Дмитрий Фирташ. Фото NEWSru.ua
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Высший земельный суд Вены удовлетворил жалобу австрийской прокуратуры, которая оспаривала решение об отказе в экстрадиции в США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Таким образом отменено решение земельного суда Вены от 30 апреля 2015 года и разрешена экстрадицию Фирташа в США, где его обвиняют в коррупции. В своем решении судья подчеркнул, что не делает никаких выводов о виновности или невиновности Фирташа. По его словам, этим вопросом должна заниматься судебная система другого государства.

Постановление суда не означает автоматической экстрадиции Фирташа. Окончательное решение об удовлетворении или отклонении запроса об экстрадиции останется за Министерством юстиции.

Защита Фирташа настаивала на отклонении апелляции прокуратуры. Адвокат бизнесмена утверждал, что власти США добиваются экстрадиции бизнесмена в первую очередь из-за того, что он активно работал с российскими компаниями, в том числе с "Газпромом".

13 марта 2014 года Фирташ был задержан в Вене австрийской криминальной полицией по запросу ФБР США. Отмечалось, что задержание Фирташа не имеет "ничего общего с актуальной политической ситуацией на Украине". 21 марта Фирташ был освобожден из тюрьмы земельным судом Вены под залог в 125 миллионов евро. В дальнейшем суды различных инстанций принимать решение об экстрадиции Фирташа в США и запрещали ее.

2 апреля 2014 года в США Фирташу было предъявлено обвинение в даче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии. Помимо Фирташа в рамках дела о расследовании международной коррупционной схемы под следствием находились пять человек. Это венгерский предприниматель Андраш Кнопп, гражданин Украины Сурен Геворгян, индийский политик Рамачандр Рао и два коммерсанта из Индии и Шри-Ланки.

Расследование показало, что начиная с 2006 года в качестве взяток индийским чиновникам было передано около 18,5 миллионов долларов за получение разрешения на разработку горнодобывающей шахты в индийском штате Андхра-Прадеш. Ежегодная прибыль от проекта могла достичь 500 миллионов долларов. Часть добываемого титана предполагалось продавать фирме Company A, базирующейся в Чикаго. Расследование было проведено силами подразделения ФБР в этом городе.

По данным следствия, Фирташ вел переговоры с индийскими чиновниками и давал распоряжение о выделении им денежных средств в обмен на преференции в предоставлении разрешительных документов. Также по его указанию подделывались документы на передачу этих денег с целью маскировки незаконных выплат под обычные коммерческие платежи.

В мае 2014 года Фирташ заявил, что уверен в выигрыше в суде США возбужденного против него дела. "Здесь у меня сомнений нет, что будет победа. Мы это дело выиграем, я даже не сомневаюсь, потому что оно сфабриковано от начала до конца", - подчеркнул бизнесмен.

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21.02.2017

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