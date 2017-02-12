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Также: Европа, Россия, Президент, Мир, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Франк-Вальтер Штайнмайер избран президентом Германии

12.02.2017
Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: frank-walter-steinmeier.de
Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: frank-walter-steinmeier.de
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Новым президентом Германии избран экс-глава МИДа страны и бывший вице-канцлер Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Кандидатура социал-демократа Штайнмайера была поддержана и партнером Социал-демократической партией Германии по правящей коалиции - блоком Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза. К блоку ХДС/ХСС принадлежит канцлер страны Ангела Меркель.

Штайнмайер победил в первом же туре, получив 931 из 1239 голосов выборщиков - депутатов Бундестага и делегатов парламентов земель. Кроме бывшего министра на пост президента баллотировались еще четверо кандидатов. Они набрали от 10 до 128 голосов.

Инаугурация Штайнмайера состоится 19 марта. Он сменит Йоахима Гаука, пятилетняя каденция которого завершается. 77-летний Гаук не воспользовался правом выдвинуться на второй срок.

Штайнмайеру 61 год. В середине 1990-х он руководил канцелярией Герхарда Шрёдера, на тот момент премьер-министра земли Нижняя Саксония. В 1998-1999-м, когда Шрёдер стал канцлером Германии, - статс-секретарь федерального правительства; в 1999-2005-м - начальник ведомства федерального канцлера. При Меркель в 2005-2009 годах был главой МИДа, в 2007-2009-м одновременно вице-канцлером. В 2013-м вновь возглавил внешнеполитическое ведомство; оставил этот пост в конце прошлого месяца.

Как сообщается на сайте Кремля, Владимир Путин уже поздравил Штайнмайера с избранием и пригласил нового главу Германии в Россию "в удобное для него время".

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12.02.2017

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