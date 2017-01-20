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Задержанного в Барселоне россиянина Станислава Лисова подозревают в разработке вредоносного программного обеспечения. Как передает РИА "Новости", об этом говорится в сообщении, распространенном Гражданской гвардией Испании.

По информации правоохранителей, Лисов вместе с другими лицами разработал и использовал "банковский троян" NeverQuest, который предназначался для получения "доступа к компьютерам различных людей и финансовых учреждений с целью кражи банковских данных, информации о кредитных картах и личных данных". Ущерб от его действий, отметили в ведомстве, составляет около 5 миллионов долларов.

В ведомстве полагают, что Лисов является "одним из самых важных российских хакеров, которых разыскивают США". Расследование в отношении программиста ведется с 2014 года. По информации следователей, Лисов и его помощники разработали и распространили вредоносную программу NeverQuest, более известную как "банковский троян". Лисов создал сеть из зараженных устройств и был ее администратором.

Изучение серверов, расположенных во Франции и Германии, которыми оперировал подозреваемый, позволило обнаружить базы данных с похищенной информацией о счетах в банковских учреждениях. На одном из серверов нашли архивы с миллионами учетных данных, в том числе именами пользователей, паролями и ответами на контрольные вопросы.

В Барселоне Лисов несколько дней находился под наблюдением правоохранительных органов из-за международного ордера на арест. Он был задержан в аэропорту, ожидая вылета в другую европейскую страну.

Об аресте Лисова стало известно 19 января. Как рассказала его жена Дарья Лисова, 31-летнего программиста задержали в Барселоне 13 января. Семья проживает в Таганроге, а в Испанию прилетела в отпуск. На вопрос Лисовой о том, почему правоохранительные органы Испании забирают мужа, полицейские сообщили, что эта процедура проводится по запросу американских властей. Никаких обвинений мужчине официально не предъявляли.

Лисова отправили в тюрьму Брианс в каталонском Мартореле. Условия его пребывания под стражей "оставляют желать лучшего", отметила жена задержанного.

Испанские власти официально уведомили российское диппредставительство о задержании мужчины. "После получения соответствующей информации сотрудники посольства и генконсульства России в Барселоне инициативно установили контакт с представителями испанских правоохранительных органов в целях защиты интересов российского гражданина и оказания ему необходимой консульской помощи", - рассказал пресс-секретарь Посольства Василий Ниорадзе.

Российская сторона направила запрос в компетентные испанские органы с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания россиянина. "Мы находимся в контакте с родственниками Лисова, продолжаем держать вопрос на контроле в тесном взаимодействии с местными властями", - добавили в посольстве.

Станислав Лисов закончил Таганрогский Радиотехнический институт в июне 2009 года по специальности "вычислительная техника". В это же время он занимался разработкой программного обеспечения в ООО "Компьютерные программы". После окончания института до 2013 года состоял в должности специалиста по контролю качества программного обеспечения в одной из компаний "Оджетто-Веб" в Таганроге.