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Президиум Верховного суда отменил решения судов нижестоящих инстанций о продлении в 2009 году сроков содержания в СИЗО активисту НБП Павлу Жеребину. Об этом в среду сообщил в своем твиттере адвокат бывшего политзека Дмитрий Аграновский.

В марте 2016 года, уточнило РИА "Новости", ЕСПЧ признал продления ареста Жеребину незаконными. В связи с этим президиум президиум ВС и вынес свое нынешнее решение.

10 марта 2009-го Жеребин и еще двое нацболов - Михаил Пулин и Алена Горячева - были арестованы по делу о драке, произошедшей в ноябре 2008 года на Болотной площади Москвы. 28 октября 2009 года Замоскворецкий райсуд столицы приговорил всех троих обвиняемых к реальным срокам по статье 213 УК (хулиганство). В частности, Жеребин получил четыре года общего режима.

Правозащитники признали осужденных нацболов политзаключенными. Их имена были включены в список политзеков, переданный в феврале 2012 года в администрацию президента после второго митинга на Болотной. В августе 2012-го Жеребин был досрочно освобожден в связи с изменением законодательства.

После начала российской агрессии на Украине Жеребин, так же как и Горячева, поддержал действия Кремля. Пулин, в отличие от них, выступил против путинской политики, вышел из "Другой России" - преемницы НБП - и основал "Национал-большевистскую платформу".

В июне 2016 года президиум ВС в связи с решением ЕСПЧ отменил продления ареста болотнику Леониду Ковязину. В октябре схожие постановления - также в связи с решением Страсбургского суда - были вынесены в отношении болотников Артема Савелова и Ильи Гущина. При этом если в отношении Ковязина были отменены лишь продления ареста, но не первое решение об отправке его в СИЗО на два месяца - с сентября по ноябрь 2012 года, - то в отношении Савелова и Гущина ВС отменил и решения об их аресте.