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новость Прокурор Гаагского трибунала потребовал для Младича пожизненного заключения

07.12.2016
Ратко Младич после задержания. Кадр канадской телекомпании CTV
Ратко Младич после задержания. Кадр канадской телекомпании CTV
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На процессе в Гаагском трибунале по военным преступлениям в бывшей Югославии прокурор попросил приговорить бывшего генерала армии боснийских сербов Ратко Младича к пожизненному заключению. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Процесс по делу Младича продолжается больше четырех лет. Генерала обвиняют в организации убийства семи тысяч мусульманских мужчин и мальчиков в деревне Сребреница в 1995 году. Его также обвиняют в командовании войсками, осаждавшими город Сараево. Осада продолжалась около трех с половиной лет. За это время в городе погибли более 10 тысяч человек.

Власти Сербии арестовали Младича 26 мая 2011 года, после того, как он 16 лет скрывался от правосудия. Спустя несколько дней его выдали Гааге. МТБЮ обвинил Младича в геноциде, преступлениях против человечности. 4 июля 2011 года Младич отказался признать себя в суде виновным или невиновным.

Босния и Герцеговина объявила в 1992 году о выходе из состава Югославии, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв конфликта официально не установлено. По оценкам независимых экспертов, в Боснии и Герцеговине погибли около 100 тысяч человек. На момент начала конфликта население страны составляло более четырех миллионов человек.

В марте МТБЮ признал экс-лидера боснийских сербов Радована Караджича виновным в преступлениях против человечности и приговорил его к 40 годам тюрьмы. Караджич обвинялся в геноциде, причастности к геноциду, убийствах, депортации и других бесчеловечных действиях в отношении мусульман, хорватов и прочего мирного населения несербской национальности. В частности, суд признал Караджича ответственным преступления в Сребренице и в ходе осады Сараево. При этом суд решил снять с экс-лидера боснийских сербов одно из двух предъявленных ему обвинений в геноциде. Таким образом, Караджич был признан виновным по 10 из 11 пунктам обвинения.

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07.12.2016
в блоге Блоги
295
Наталья Пелевина 31.05.2011
в блоге За Младича или против Путина?
145
Александр Аверин 29.05.2011
в блоге Пусть Ихлов сидит на кухне
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Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Судьба кровавых кукол

Виталий Портников, 25.03.2016

Людям, за убийства которых отвечает Караджич, приговор уже не поможет. Но может помочь другим - тем, над кем сейчас издеваются разнообразные Плотницкие. Эти "лидеры" должны понять, что Кремль сдаст их с потрохами, - если на тот момент в Москве вообще захотят решать вопросы, связанные с будущим наемников.
Борис Соколов. Фото с сайта www.robertamsterdam.com

Суд придет

Борис Соколов, 17.07.2015

В годовщину трагедии в небе над Донбассом основные страсти кипят не вокруг того, кто и как сбил малайзийский "Боинг" (с этим как раз все более или менее ясно - для тех, кто не зомбирован кремлевской пропагандой), а вокруг идеи создать международный трибунал по расследованию и наказанию виновников преступления.
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Любовь к негодяю

Виталий Портников, 27.05.2011

В России до сих пор много таких, кто считает героями всех этих упырей - Милошевича, Караджича, Младича. Кто считает предателями не тех, кто предал род человеческий, а тех, кто передает военных преступников международному трибуналу. Кто готов объявить кумиром любого мерзавца - лишь бы этот мерзавец плюнул на американский флаг.

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