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На процессе в Гаагском трибунале по военным преступлениям в бывшей Югославии прокурор попросил приговорить бывшего генерала армии боснийских сербов Ратко Младича к пожизненному заключению. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Процесс по делу Младича продолжается больше четырех лет. Генерала обвиняют в организации убийства семи тысяч мусульманских мужчин и мальчиков в деревне Сребреница в 1995 году. Его также обвиняют в командовании войсками, осаждавшими город Сараево. Осада продолжалась около трех с половиной лет. За это время в городе погибли более 10 тысяч человек.

Власти Сербии арестовали Младича 26 мая 2011 года, после того, как он 16 лет скрывался от правосудия. Спустя несколько дней его выдали Гааге. МТБЮ обвинил Младича в геноциде, преступлениях против человечности. 4 июля 2011 года Младич отказался признать себя в суде виновным или невиновным.

Босния и Герцеговина объявила в 1992 году о выходе из состава Югославии, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв конфликта официально не установлено. По оценкам независимых экспертов, в Боснии и Герцеговине погибли около 100 тысяч человек. На момент начала конфликта население страны составляло более четырех миллионов человек.

В марте МТБЮ признал экс-лидера боснийских сербов Радована Караджича виновным в преступлениях против человечности и приговорил его к 40 годам тюрьмы. Караджич обвинялся в геноциде, причастности к геноциду, убийствах, депортации и других бесчеловечных действиях в отношении мусульман, хорватов и прочего мирного населения несербской национальности. В частности, суд признал Караджича ответственным преступления в Сребренице и в ходе осады Сараево. При этом суд решил снять с экс-лидера боснийских сербов одно из двух предъявленных ему обвинений в геноциде. Таким образом, Караджич был признан виновным по 10 из 11 пунктам обвинения.