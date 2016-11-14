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Победителем президентской гонки в Болгарии стал генерал Румен Радев, баллотировавшийся при поддержке Cоциалистической партии. Об этом свидетельствуют данные голосования, опубликованные на официальной странице Центральной избирательной комиссии.

По данным ЦИК, к 05:30 было обработано 99,33 процента протоколов избирательных комиссий. За Радева проголосовали 59,35 процента избирателей, за его соперницу Цецку Цачеву - 36,17 процента.

Правящая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии", как передает ТАСС, уже признала поражение своего кандидата. Премьер-министр Бойко Борисов заявил о намерении в ближайшие дни подать в отставку.

При этом Народное собрание Болгарии сможет продолжить свою работу, так как действующий президент Росен Плевнелиев, в соответствии с конституцией, не имеет права распускать парламент за 3 месяца до окончания своего мандата.

Первый тур президентских выборов в Болгарии прошел 6 ноября. По его итогам Радев набрал 26,45 процента голосов.

Выступая после объявления первичных итогов подсчета голосов, Радев заявил, что жители Болгарии хотят "больше безопасности и эффективно работающих институций". "Я не допущу, чтобы Болгария превратилась в миграционное гетто Европы", - добавил он.

Радев - бывший главком военно-воздушных сил Болгарии. В августе 2016 года он ушел в отставку и включился в предвыборную компанию. В ходе предвыборной кампании Радев призывал к отмене санкций ЕС против России.