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Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, бежавшего на Украину, заказал "подконтрольный ФСБ" криминальный авторитет, лидер Братской ОПГ Владимир Тюрин. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает "112 Украина".

По словам Луценко, Генпрокуратура Украины закончила расследование убийства Вороненкова и установила всех его участников. Дело передано в суд. Тюрин находится в России.

Как утверждается, Тюрин организовал убийство в Киеве в обмен на преференции со стороны российских спецслужб, "касающиеся контроля уголовных группировок на территории России и некоторых стран СНГ". Криминальный авторитет в прошлом состоял в браке с женой Вороненкова, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой и, по словам Луценко, имел личный мотив для покушения.

По версии следствия, посредником между Тюриным и украинскими участниками преступной группы выступил его сын, 32-летний Дмитрий Тюрин.

Тюрину-старшему вменяют часть 3 статьи 27 - пункты 6, 11 и 12 статьи 115 УК Украины (организация умышленного убийства по корыстным мотивам по заказу группой лиц по предварительному сговору, от 10 до 15 лет колонии или пожизненное заключение).

По делу проходят пятеро граждан Украины: непосредственный исполнитеь Павел Паршов, Юрий Василенко, Александр Лось, Ярослав Левенец и Ярослав Тарасенко. Паршов скончался вскоре после покушения, Левенец и Тарасенко задержаны, Лось и Василенко объявлены в розыск. Между тем "Страна" утверждает, что Лось задержан и находится под арестом.

Согласно фабуле дела, Василенко возглавлял преступную группу, а Лось был ее соорганизатором.

28-летний Паршов с 2011 года находился в розыске по делу об экономических преступлениях. При этом утверждалось, что он больше года служил в Национальной гвардии и, хотя не воевал в зоне АТО, имел удостоверение участника боевых действий.

Сообщалось также, что Паршов никогда официально не покидал Украину, однако в начале 2015 года, перейдя пешком границу с Белоруссией, побывал в России, где прошел обучение на курсах подготовки диверсантов.

Тарасенко, украинский националист из Павлограда Днепропетровской области, был задержан 16 июня. Он возглавлял городскую ячейку организации бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша "Дія". По словам жены Тарасенко, он был знаком с Паршиным и Левенцом, однако при ней ничего не говорил про Вороненкова.

Вороненков был застрелен днем 23 марта у отеля Premier Palace в центре Киева, когда направлялся на встречу с другим беглым экс-депутатом Госдумы - Ильей Пономаревым. Позже в тот же день Вороненков должен был давать показания в Главной военной прокуратуре Украины, которая расследует дело о государственной измене, открытое против бежавшего в Россию бывшего президента страны Виктора Януковича.

На Вороненкова напали, когда он в сопровождении телохранителя выходил из гостиницы. Экс-депутат получил одну пулю в шею, две в лицо и одну в живот и умер на месте.

Телохранитель был ранен в область сердца, но открыл ответную стрельбу и смертельно ранил убийцу. Обоих доставили в больницу; убийца через несколько часов умер.

Вороненков и Максакова выехали на Украину еще в октябре прошлого года, сразу после окончания сроков своих полномочий, а в декабре получили гражданство этой страны. Об отъезде обоих, однако, стало известно лишь 14 февраля.

Известно, что Вороненков был одним из депутатов, в 2014 году проголосовавших за аннексию Крыма. Сам он, однако, оказавшись в Киеве, заявил, что в голосовании не участвовал. По его словам, за него проголосовали коллеги по фракции, хотя доверенности на это он им не давал.

16 февраля КПРФ исключила из своих членов Вороненкова, а "Единая Россия" - Максакову.