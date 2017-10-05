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Также: Украина, Россия, Война, Политзеки, Спецслужбы, Право, Религия, Ксенофобия, Европа, Политика, Общество, Мир | Персоны: Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Арсен Джеппаров, Эмиль Курбединов, Эдем Семедляев

новость Аресты фигурантов второго крымского дела "Хизб ут-тахрир" продлены до 8 декабря

05.10.2017
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Мать и сын Муслима Алиева у верховного суда Крыма, 05.10.2017. Фото с ФБ-страницы "Крымская солидарность"

Судьи верховного суда аннексированного Крыма продлили фигурантам второго крымского (ялтинско-алуштинского) дела "Хизб ут-тахрир" сроки содержания в СИЗО еще на два месяца - до 8 декабря. Об этом сообщает "Крымская солидарность".

С ходатайствами о продлении политзекам ареста в суд обратился старший следователь крымского главка ФСБ по особо важным делам майор юстиции Сергей Махнев. Решения в отношении Рефата Алимова и Эмир-Усеина Куку вынес в среду судья Олег Лебедь, решения в отношении Вадима Сирука и Арсена Джеппарова, также в среду, - судья Юрий Латынин.

В четверг судья Анатолий Осоченко продлил арест Муслиму Алиеву. Он же, как следует из расписания на сайте суда, должен был рассматривать ходатайство в отношении Инвера Бекирова. Однако продление ареста этому фигуранту ни в одной из известных "Граням" источников не понятным причинам не освещалось.

Ни родственники политзеков, ни иная публика в нарушение российского УПК не была допущена не только в зал суда, но и в само здание и дожидалась решений на улице. На заседаниях присутствовали лишь адвокаты политзеков. Такая практика в верховном суде Крыма существует уже с весны.

Во время слушаний в четверг мать и 7-летний сын Алиева встали у здания суда с плакатами. Надпись на плакате матери Алиева гласила "Справедливость". "Человечность". "Свобода"..." (каждое из трех слов - в кавычках), надпись на плакате сына - "Повидаться, попрощаться навсегда".

Адвокат Сирука Эмиль Курбединов в комментарии "Крым.Реалиям" не исключил, что фигурантам в последний раз продлевают арест в Крыму. Поскольку ознакомление с материалами дела близится к завершению, пояснил юрист, возможно, что к декабрю политзеков уже этапируют в Ростов-на-Дону на процесс, который будет проходить в Северо-Кавказском окружном военном суде.

Между тем адвокат Алимова Эдем Семедляев заметил, что его клиента уже две недели не вывозили в ФСБ для ознакомления с делом. В свою очередь, адвокат Куку Сергей Легостов обвинил спецслужбу в затягивании процесса ознакомления. "Эмир-Усеин ознакамливается с материалами раз в неделю, а то и раз в две недели, - рассказал юрист. - Следствие аргументировало такой разрыв во времени режимом СИЗО, большим объемом уголовного дела и большим количеством обвиняемых. Но ведь это не наши проблемы - это проблемы следствия, что они не могут предоставить должных условий".

Основной фигурант дела - 46-летний Алиев, тракторист из села Верхняя Кутузовка в черте Алушты и имам общины Azizler в соседнем селе Изобильное. Ему вменены часть 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации; срок от 15 лет до пожизненного) и часть 1 статьи 30 - статья 278 российского УК (подготовка к насильственному захвату власти; до 10 лет колонии).

Пятеро остальных фигурантов - жители Большой Ялты. Это 41-летний правозащитник из Кореиза Куку, 28-летний торговец цветами из самой Ялты, этнический украинец Сирук, а также три жителя поселка Краснокаменка (Кызылташ): 54-летний школьный сторож Бекиров, его племянник - 25-летний торговый представитель Алимов и 26-летний рабочий-строитель Джеппаров. Они обвиняются по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), которая в редакции, действовавшей на момент вмененных им эпизодов, предусматривает от 5 до 10 лет колонии, и по тем же части 1 статьи 30 - статье 278 кодекса.

Алиев, Куку, Сирук и Бекиров находятся в заключении с 11 февраля 2016 года, Алимов и Джеппаров - с 18 апреля 2016-го.

В деле 19 томов. Первоначально политзекам вменялась только статья 205.5. Обвинение по 278-й статье им добавили в январе нынешнего года. На такой шаг ФСБ пошла для того, чтобы иметь возможность удерживать арестованных в СИЗО по истечении года с момента задержания: обвинение по части 2 статьи 205.5 этого не позволяло. Между тем указывалось, что по статьям 205.5 и 278 квалифицированы одни и те же эпизоды, причем по одним и тем же основаниям.

Материалы дела засекречены, и с адвокатов политзеков взята подписка о неразглашении. Тем не менее постановления о привлечении в качестве обвиняемого секретными документами не являются, поэтому в общих чертах фабула дела известна.

Как утверждает ФСБ, в неустановленное время не позднее 18 сентября 2015 года фигуранты вступили в "Хизб ут-тахрир", задачей которой названо создание всемирного исламского халифата. Территория "республики Крым", заявляет спецслужба, рассматривалась обвиняемыми как отдельный регион халифата - Крымский вилаят.

Своих целей, говорится в деле, фигуранты пытались добиться "путем воинствующей исламистской пропаганды, сочетаемой с нетерпимостью к другим религиям, активной вербовки сторонников, целенаправленной работы по внесению раскола в общество". Это, по словам силовиков, должно было внушить мусульманам "тенденциозное мышление при оценке событий, происходящих в Российской Федерации" и подготовить их к некоей "антиконституционной деятельности".

Упоминается также некий "план совместных действий", который якобы разработала ячейка "Хизб ут-тахрир" под руководством Алиева. Что именно имеется в виду, силовики не поясняют.

Собственно о терроризме в деле речи не идет. Как отмечалось, фактически ФСБ переписала постановление о запрете "Хизб ут-тахрир", изданное Верховным судом России в 2003 году. В этом постановлении теракты также не упоминались.

Обвинение основывается на записях прослушки и на неких видео. Высказывалось предположение, что прослушка велась во время собрания мусульман, прошедшего у Бекирова в сторожке краснокаменской школы 5 октября 2015 года. Там, как заявляли силовики, были прочитаны несколько докладов и темой одного из них являлось присоединение Крыма "к какой-либо мусульманской стране, которая объявит России войну (например, Турции)".

О завершении следствия по делу стало известно еще в начале июля нынешнего года. В конце того же месяца появилась информация, что одним из эпизодов является создание шариатского суда. Как заявляет ФСБ, Алиев был в нем кадием (главным судьей), а Сирук и Бекиров - рядовыми судьями. Следователем шариатского суда назван Куку, а обвинителем - ялтинец Бахтияр Топузов. При этом Топузов фигурантом дела не является. Как и еще несколько крымских мусульман, в феврале 2016 года он был задержан вместе с Алиевым, Сируком, Бекировым и Куку, однако в тот же день освобожден. После этого крымчанин покинул полуостров.

Какие функции в шариатском суде приписываются Алимову и Джеппарову, не уточнялось.

Спецслужба также утверждает, будто шариатский суд вынес приговор Эмирали Аблаеву - муфтию Крыма, ныне не признаваемому джамаатами в качестве такового, - за сотрудничество с российскими оккупантами и предательство интересов мусульман. Каков именно, согласно фабуле дела, был этот приговор, не пояснялось.

Также публиковалась информация, что заместитель Аблаева Айдер Исмаилов будет выступать в процессе по делу свидетелем обвинения.

Как сообщалось, никто из политзеков вину не признает.

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05.10.2017
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