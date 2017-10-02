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новость Приговор крымскому политзеку Балуху отменен

02.10.2017
Владимир Балух. Фото: crimeahrg.org
Владимир Балух. Фото: crimeahrg.org
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Коллегия верховного суда аннексированного Крыма отменила приговор к 3 годам 7 месяцам общего режима, вынесенный украинскому активисту Владимиру Балуху по сфабрикованному делу о хранении патронов и тротиловых шашек. Об этом в видеокомментарии симферопольскому активисту Михаилу Батраку сообщила адвокат политзека Ольга Динзе после слушаний по апелляционным жалобам, которые подали сам Балух и его защита.

Дело возвращено на повторное рассмотрение в подконтрольный России Раздольненский райсуд. Процесс будет вести уже другой судья.

Мера пресечения Балуху оставлена прежней - заключение в СИЗО. Динзе заверила, что в начале новых слушаний в Раздольненском райсуде будет добиваться освобождения своего подзащитного из-под ареста.

Причиной отмены приговора коллегия назвала серьезное процессуальное нарушение, допущенное судьей Марией Бедрицкой. В 2016 году Бедрицкая вынесла приговор по первому делу Балуха - активист получил 320 часов обязательных работ по обвинению в оскорблении оперативника ЦПЭ. Во время слушаний по второму делу как сам политзек, так и его защита неоднократно указывали, что судья заинтересована в исходе разбирательства, и заявляли ей отводы, однако Бедрицкая их неизменно отклоняла.

Тем не менее апелляционная инстанция согласилась с тем, что судья должна была признать свою заинтересованность и устраниться от рассмотрения дела.

Между тем, в Раздольненском райсуде всего три судьи по уголовным делам, и все они ранее так или иначе участвовали в процессуальных действиях в отношении Балуха. Таким образом, не только Бедрицкая, но и ее коллеги не имеют право рассматривать дело, заключила адвокат.

Так или иначе, продолжила Динзе, на предварительных слушаниях в рамках повторного процесса она и ее коллеги будут настаивать на возвращения дела в прокуратуру. Юрист пояснила, что само открытие дела против Балуха было незаконным - его возбудили еще до получения оперативных материалов, которые могли бы дать соответствующее основание. Таким образом, указала адвокат, прокуратура должна вернуть материалы в полицию, а полиция - закрыть дело.

Приговор Балуху Бедрицкая вынесла 4 августа. В качестве дополнительного наказания она назначила политзеку штраф 10 тысяч рублей. Подсудимый был объявлен виновным по части 1 статьи 222 (незаконный оборот боеприпасов) и части 1 статьи 222.1 российского УК (незаконный оборот взрывчатки). Согласно фабуле дела, он хранил у себя на чердаке несколько десятков патронов и несколько тротиловых шашек.

Сам политзек вину не признал. Ранее он заявлял, что боеприпасы ему подбросили оперативники ФСБ, проводившие обыск в его доме. На чердак, подчеркивал подсудимый, он не поднимался с самого 1997 года, когда и купил себе дом. В последнем слове Балух расценил свое преследование как политический заказ, назвав действительной причиной возбуждения дела неприятие им аннексии Крыма.

Известно, что патроны, якобы найденные у Балуха, изготовлены в 1982 году в Барнауле, однако дознаватель не стал выяснять, каким образом они попали на полуостров. Кроме того, количество патронов в разных материалах дела разнится - в одних идет речь о 90, а в других - о 70 патронах.

Балуху 46 лет, он фермер из села Серебрянка Раздольненского района. В декабре 2013 года, в первые недели Революции достоинства, активист вывесил над своим домом красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. Через некоторое время ночью этот флаг тайно сорвали, и фермер заменил его национальным флагом Украины. За российским гражданством после аннексии Крыма активист не обращался.

В 2015 году у Балуха дважды проходили обыски. Кроме того, он был арестован на 15 суток по сфабрикованному протоколу о неповиновении полиции, а затем - осужден Бедрицкой по делу об оскорблении оперативника. Назначенные обязательные работы активист отбывать отказался, и ему заменили их 40-суточным арестом.

29 ноября 2016 года Балух прикрепил на стене своего дома табличку "вулиця Героїв Небесної сотні, 18". Власти потребовали табличку снять, угрожая преследованием, однако активист требование проигнорировал.

8 декабря оперативники ФСБ провели у Балуха очередной обыск, по итогам которого и объявили об обнаружении патронов и тротиловых шашек. Активист был задержан и отправлен в СИЗО.

В заключении здоровье Балуха серьезно ухудшилось: обострился бронхит, случались приступы мочекаменной болезни и гипертонические кризы, начались проблемы с пищеварением. Кроме того, он зимой подвергался избиениям в симферопольском СИЗО, а летом - оскорблениям и побоям со стороны начальника ИВС Раздольненского райотдела полиции Валерия Ткаченко.

29 августа стало известно, что СКР возбудил против Балуха третье дело - по части 1 статьи 318 российского УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. По этому делу политзеку вменяют именно нападение на Ткаченко.

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02.10.2017
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