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новость В Севастополе полиция и ФСБ обошли квартиры украинских военных

19.09.2017
Ведомственный дом ВМС Украины в Балаклаве. Фото: krymr.com
Ведомственный дом ВМС Украины в Балаклаве. Фото: krymr.com
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В аннексированном Севастополе полиция и неизвестные в гражданском обошли все квартиры в доме, где живут семьи украинских военных моряков и пенсионеров Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на жен украинских офицеров, которые остались верны присяге и теперь служат в континентальной части страны.

Речь идет о 40-квартирном доме по адресу пер. Новикова, 17 в Балаклаве. Обход состоялся вечером в понедельник. Полицейских было двое; они демонстрировали удостоверения, однако причины визита не поясняли. Силовиков в гражданском также было двое; они не представлялись и никаких вопросов не задавали, а лишь присутствовали при беседе полицейских с жильцами.

Визитеры спрашивали, знают ли хозяева, что их квартиры - служебное жилье. Также силовиков интересовало, сколько человек живет в квартирах и где находятся главы семейств. Кроме того, полицейские подробно расспрашивали жильцов об их соседях, выясняя, кто из соседей живет в Севастополе, а кто выехал и куда именно.

Координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник заметила в комментарии "Крым.Реалиям", что после аннексии Крыма ФСБ получила доступ к базам украинских военных, служивших на полуострове, и теперь "держит их на контроле". "Как показывает дело "украинских диверсантов", еще неизвестно, для чего информация может быть использована и кто станет очередной жертвой", - добавила правозащитница.

Скрипник также напомнила крымчанам ряд рекомендаций относительно действий в случае визита силовиков.

Дом в Балаклаве, сданный в 2003 году, находился на балансе ВМС Украины; часть ведомственных квартир до аннексии Крыма приватизировали. После захвата полуострова дом передали на баланс Минобороны России. Теперь жильцы не могут приватизировать квартиры, поскольку российские законы этого не допускают.

Одну из семей ранее пытались выселить из служебной квартиры, однако жильцы сумели отстоять свое право в суде.

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